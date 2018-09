Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Derrière les palissades qui entourent l'Hôtel-Dieu, le chantier avance. Près de 7 ans après sa fermeture, le site de l'ancien hôpital de Clermont-Ferrand est en pleine mutation. Racheté en 2016 par le groupe Bouygues Immobilier, il est appelé à devenir LE quartier moderne et attractif du centre-ville, avec des logements, des bureaux, des commerces et la Grande Bibliothèque, un projet mené par Clermont-Métropole. Ce lundi, casque de chantier sur la tête, nous avons pu visiter les lieux et constater l'avancée des travaux.

Clermont-Ferrand, cité romaine

L'Hôtel-Dieu a bien changé. En deux ans, certains bâtiments, comme la maternité, ont été démolis et ceux qui ont été conservés -parce que classés- ont été désamiantés. Aujourd'hui, ce sont des archéologues qui travaillent sur le site. Sur un hectare et demi, ils ont découvert des pierres et des murs qui remontent à l'époque romaine : un ensemble d'habitations, mais aussi le "cardo maximus", la voie nord-sud qui traversait la ville antique. Après l'avoir photographié et reproduit sur plans pour en garder la mémoire, l'ensemble sera détruit.

Vue du chantier de l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

L'ilôt Vercingétorix

Les engins de terrassement prendront ensuite le relais des archéologues pour construire les premiers logements de l'ilôt Vercingétorix : une résidence étudiante avec 300 logements et 240 appartements en accession. Nicolas Brossier, directeur du projet chez Bouygues Immobilier, a le sourire : "nous sommes dans les temps, les logements seront livrés en 2020 ... 2/3 des appartements ont été vendus". Le prix au mètre carré tourne autour de 4200 euros. D'autres constructions suivront, ainsi que la réhabilitation de bâtiments anciens comme le pavillon Emile Roux et l'ancienne polyclinique. Tout devrait être bouclé en 2023.

Bientôt un architecte pour la Grande Bibliothèque

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Métropole, suit la visite de chantier avec attention et satisfaction. L'ancien pavillon Dijon de l'Hôtel-Dieu, qui donne sur la rue Lagarlaye, a été racheté par la ville, avec l'aide de l'Etat, de la Région et du département du Puy-de-Dôme. Il abritera la future Grande Bibliothèque de Clermont-Métropole. "On lance le concours d'architecte en octobre. On connaîtra le nom du lauréat et son projet à la rentrée de septembre 2019. C'est un gros chantier. La Grande Bibliothèque sera livrée en 2023" résume Olivier Bianchi.

Olivier Bianchi et son équipe sur le chantier de l'Hôtel-Dieu © Radio France - Dominique Manent

Une rue Simone Veil et une rue Michel Rocard_Olivier Bianchi

Trois rues traverseront le quartier de l'Hôtel-Dieu. Le maire a déjà des idées pour baptiser deux d'entre elles : une rue Simone Veil, qui a été Ministre de la santé, et une rue Michel Rocard."Ce sont des personnes que j'admire pour leur niveau de modération, leur sens du service public, et l'intelligence qu'elles ont mis dans leur engagement".