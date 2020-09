Clermont-l'Hérault : Une école fermée....à quatre jours de la rentrée

À l'heure où certains achètent les dernières fournitures scolaires, eux ont dû revoir toute leur organisation. Les parents d'élèves de l'école maternelle Jean-Vilar, à Clermont-l'Hérault ont appris vendredi 28 août, à seulement quatre jours de la rentrée des classes, que l'école n'ouvrirait pas. Un contrôle de sécurité de l'établissement a montré des plafonds et planchers trop instables et des travaux non-achevés.

L'école avait d'ailleurs connu plusieurs accident ces dernières années : une partie de la toiture avait failli s’effondrer en 2016, un employé municipal était passé à travers le plancher en 2019. Cette fois-ci, le sous-préfet a dit "stop" en accord avec le maire de la commune. "Mon souci premier étant la sécurité des enfants, enseignants et personnels, je me devais de prendre cette mesure sans attendre", a justifié Gérard Bessière, maire nouvellement élu de la commune.

Pris de court

Les enfants de l'école Jean-Vilar vont être répartis dans les autres établissements de la commune. Une classe va être transportée à l'école Jules-Verne, une autre à l'école Prévert et deux classes à l'école Rostand. Ils seront dans un premier temps placés dans des structures préfabriquées déjà existantes puis dans des Algeco qui sont en commande.

Les parents ont appris l'école où irait leur enfant dans la journée de lundi, ce qui leur a laissé peu de temps pour s'organiser. "C'est pas cool, souffle Julie, maman d'un petit garçon de 4 ans. Je ne savais même pas s'il allait à l'école en haut ou en bas de la commune...en haut ça fait quand même loin. Du coup ça m'a un peu énervée, _ça va être compliqué_", explique-t-elle.

La cantine est maintenue à l’école Vilar compte tenu de sa sécurisation. Les services périscolaires seront assurés dans les écoles d’accueil selon les inscriptions et réservations effectuées.

Des travaux attendus de longue date

Les parents ne comprennent pas cette décision dans l'urgence, car la situation est connue depuis des années. Il y a 10 ans, quand sa fille y était, Marie voyait déjà une école vétuste. "C'était vraiment bien abîmé, il fallait faire attention pour que les enfants ne tombent pas, se souvient-elle. Tout était vieux, tout était à refaire, c'était trop dangereux".

Des travaux avaient été ordonnés en 2015, ils n'avaient pas pu être réalisés entièrement. Le nouveau maire, Gérard Bessière, a découvert la situation il y a quelques jours. "On a été pris de court, concède-t-il. On n'était pas au courant : on est arrivés à la mairie en juillet, on a ouvert tous les dossiers, et on essaie de prendre les bonnes décisions". Après une visite personnelle, puis une visite de contrôle en compagnie du sous-préfet, il a décidé de fermer l'école.

L'école ne devrait pas rouvrir ses portes, la mairie cherche actuellement des locaux pour ouvrir un nouvel établissement.