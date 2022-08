A Nice, la climatisation est récurrente dans les commerces et restaurants de la ville. Il n'est pas rare que les enseignes laissent leurs portes ouvertes : un gaspillage énergétique justifié par un besoin d'attractivité.

Clim' et portes ouvertes : comment les enseignes niçoises se justifient

Laisser la porte ouverte malgré la climatisation qui tourne : à Nice, les commerçants et restaurateurs ont différents arguments pour justifier ce gaspillage énergétique.

"Portes grandes ouvertes, clim' au maximum. Je sais que ce n'est pas bien, que c'est mauvais pour la planète, reconnait Paulo. Mais quand il n'y a pas de portes, les clients rentrent mieux." Comme ce responsable d'une boutique de souvenirs à Nice, beaucoup de commerçants et de restaurateurs laissent tourner leur climatisation avec les portes ouvertes.

Dans plusieurs villes de France, c'est interdit : à Lyon, Bourg-en-Bresse, Besançon ou encore à Paris. Les premières amendes à 150 euros sont tombées. "Si je suis obligé, je ferai les travaux nécessaires", ajoute Paulo. Pour le moment, son air conditionnée souffle directement sur son entrée. Il a enlevé sa porte depuis une dizaine d'années.

Pour plus d'attractivité

Julie, vendeuse dans un magasin d'accessoires de plage, n'est pas sûre que l'argument de l'attractivité tienne : "Il y a des clients qui poussent la porte le soir, même quand elle est fermée." Pourtant, elle travaille toute la journée la porte ouverte, climatisation poussée à fond. "Ce n'est pas moi qui décide, c'est la direction."

Laetitia, serveuse, n'avait pas pensé aux conséquences écologiques de cette pratique. "Je ne suis jamais posée la question", admet-elle, après deux semaines de travail dans ce magasin de confiseries. "En plus, ici, on ne sent pas du tout la clim'. Il faudrait peut-être l'éteindre, parce qu'elle ne sert pas grand chose."

Le 24 juillet 2022, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runnacher a annoncé qu'elle voulait publier un décret pour que l'interdiction de mettre la climatisation quand le portes sont ouvertes devienne nationale.