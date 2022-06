Climat : fin des voitures thermiques, taxe carbone aux frontières... les enjeux du vote au Parlement européen

Plusieurs mesures du "paquet climat" sont étudiées à partir de ce mardi puis soumises au vote mercredi au Parlement européen à Strasbourg. Un ensemble de lois qui vise à réduire au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ("Fit for 55"), et tenter d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Des textes ambitieux, comme l'interdiction des voitures thermiques neuves, la création d'un fonds social pour les victimes de précarité énergétique ou encore l'instauration d'une nouvelle taxe carbone au frontières de l'Union.

Fin de vente des voitures thermiques neuves

Le Parlement se penche sur l'interdiction d'ici 2035 des voitures et camionnettes neuves équipées de moteurs diesel, essence ou hybride. Les ventes d'occasion ne seraient pas concernées. Les personnes ayant acheté une voiture neuve thermique avant leur interdiction pourront continuer à rouler avec, au-delà de 2035.

Les exportations de l'UE ne s'aligneront pas sur cette législation, puisque le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a appelé début avril les constructeurs automobiles du vieux continent à continuer d'exporter des voitures à moteurs thermiques malgré cette interdiction, pour répondre à la demande d'autres continents. "J'incite l'ensemble de l'écosystème automobile, d'une part à assurer la transition électrique afin d'être prêt pour 2035 (dans l'UE), mais aussi à continuer à exporter des véhicules thermiques ou hybrides dans les pays qui en auront encore besoin pendant de nombreuses années ou décennies", a-t-il expliqué lors d'un déplacement en Lombardie, où il a rencontré des représentants de l'industrie automobile.

Les voitures particulières et les camionnettes produisent environ 15 % des émissions totales de CO2 de l'UE.

Taxe carbone aux frontières

Les eurodéputés vont débattre de la réforme du marché du carbone, ce système de "permis de polluer" instauré par l'UE en 2005, où les industriels et le secteur de l'énergie s'échangent des quotas d'émission de CO2.

La réforme prévoit d'élargir ce système aux transport routier commercial et aux bâtiments commerciaux dès 2025. Les particuliers (voitures, logements) devraient en être exclus jusqu'en 2029, afin d'éviter une nouvelle flambée des prix pour les ménages, dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie.

En plus, le Parlement va voter la fin des quotas gratuits accordés à certains industriels européens d'ici 2030, pour instaurer en contrepartie à cette date une taxe carbone aux frontières pour les importations de produits polluants (plastiques, hydrogène, acier, aluminium, ciment, engrais, électricité) sur base du prix du CO2.

Fonds social pour les victimes de précarité énergétique

Autre mesure débattue et soumise au vote, la création d'un "fonds social pour le climat", doté d'un budget de 72 milliards d'euros pour la période 2025-2032. Il permettrait notamment une "réduction des taxes et redevances sur l'énergie" ou "la mise en place d'autres formes d'aide directe au revenu pour faire face à la hausse des prix du transport routier et du carburant de chauffage". Mais il proposerait aussi des aides pour inciter aux recours aux transports publics, au covoiturage et au vélo.