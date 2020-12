Climat : Paris prend de nouvelles mesures contre le réchauffement

Cinq ans après l'accord signé lors de la COP 21 au Bourget, la situation climatique se dégrade toujours. Les Nations-Unies tablent aujourd'hui sur 2 à 3 degrés de plus d'ici 2030. La Ville de Paris annonce de nouvelles actions pour limiter le réchauffement.

Les Nations-Unies tablent désormais sur 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle

Pour célébrer les cinq ans de l'accord de Paris après la COP 21 au Bourget en 2015, la Ville organisait jeudi et vendredi un forum zéro carbone. En marge de cet évènement l'adjoint en charge du Plan Climat a présenté plusieurs mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Toujours plus de vert

Parmi les mesures de lutte directe contre les émissions de gaz à effet de serre, il y a la végétalisation. Et notamment avec la création de promenades plantées et ombragées. Cela passera aussi par la réalisation d'une promesse de campagne : découvrir la Bièvre, la rivière qui prend sa source dans les Yvelines et se jetait dans la Seine au niveau du pont d'Austerlitz, totalement recouverte intra-muros au début du 20ème siècle.

Autre idée, poser des volets aux fenêtres des habitations pour éviter les déperditions d'énergie. De son côté, le plan solaire, déjà engagé dans plusieurs quartiers de la capitale, sera poursuivi pour installer un plus grand nombre de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics.

Un "GIEC de Paris"

Paris annonce qu'elle va créer son propre Groupe d'experts sur l'évolution du climat, sur le modèle du GIEC des Nations-Unies. Il devra analyser les impacts du changement climatique et aider à la prise de décision politique.

La Ville va également proposer un "opérateur de compensation carbone". Cela vous permettra si vous prenez l'avion de compenser vos émissions en finançant des projets bas carbone. Mais cela fait reposer l'action sur le citoyen, et son portefeuille.