Climat : plus de 150 personnes manifestent à Châtellerault

Ce dimanche, plus de 150 personnes se sont réunies pour une marche en faveur du climat. Les associations et anonymes ont aussi été rejoints par des gilets jaunes et des partis politiques.

Châtellerault, France

C'est l'association "On veut des coquelicots" Châtellerault qui avait lancé l'appel, et ils sont plus de 150 à y avoir répondu. Ce dimanche après-midi, les manifestants se sont réunis place de Belgique pour entamer une marche jusqu'à la préfecture.

Pas la dernière

Les slogans sont les mêmes depuis des mois : "Plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat" ou "Tous ensemble, tous ensemble pour la planète". C'est parce que, pour les manifestants, "rien n'est fait pour améliorer la situation, donc on continue". Parmi les manifestants, seuls trois jeunes, "un peu déçus" de voir aussi peu de gens de leur génération : "C'est quand même nous qui allons être touchés, et ça fait peur, ce qu'on entend". De leur côté, les organisateurs soulignent qu'ils étaient 300 à la dernière manifestation fin septembre "Là, le temps ne nous a pas aidé, mais c'est comme ça... De toute façon, ce n'est pas la dernière !" explique Jacques Taburet, le président de l'association.

Climat et social, même combat

Certains marcheurs sont aussi venus avec leurs gilets jaunes, ou leurs banderoles "Attac", leurs autocollants "Extinction rébellion"... Pour manifester aussi contre la réforme des retraites, du chômage, et la précarité. Une forme de lutte commune essentielle pour une partie des personnes présentes.