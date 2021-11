Climat : une centaine de manifestants réunies à Bourges pour dénoncer l'inaction des dirigeants à la COP 26

Une centaine de personnes se sont réunies à Bourges ce samedi samedi après-midi pour réclamer des actions pour le climat. La manifestation était organisée par le collectif Urgence Uni.e.s pour le climat du Cher. En pleine COP 26 à Glasgow en Ecosse, les manifestants dénoncent l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique.

"Je n'ai pas beaucoup d'illusions"

Plus aucun des manifestants ne croit encore au sommet pour le climat. La plupart voit ce rendez-vous comme une simple formalité. "Comme d'habitude, on va arriver à la fin sans rien de concret. Il faut être réaliste, les plus gros pollueurs ne participent pas et ne financent pas pour les pays les plus pauvres, c'est très décevant", regrette Jackie, un habitant de Bourges.

Edwige considère également que la COP 26 ne sert à rien. Cette retraitée de Vierzon l'assure : depuis des années et des années, il y a des sommets pour le climat et il ne se passe jamais rien. "Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur les résultats de cette grande messe qu'on appelle la COP 26, il va y avoir beaucoup de promesses mais ça suffit les promesses, il faut passer aux actes !", réclame Edwige.

Les moyens de transports utilisés par les participants pour se rendre à la COP 26 déçoivent également les manifestants. "Voir tous ces jets privés qui partent à la COP 26 mais quelle horreur ! C'est révoltant, c'est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire", s'insurge Manon, une Blésoise. La preuve que nos dirigeants se moquent du réchauffement climatique, selon elle.

Près de 400 jets privés, le moyen de transport le plus émetteur de CO2 au monde, ont atterri à Glasgow pour le sommet pour le climat.

"Les années passent et on est toujours au même point"

Si le collectif Urgence Uni.e.s pour le climat du Cher reconnaît que des décisions ont été prises au cours des différents COP, elles restent insuffisantes, selon lui. "On nous donne des échéances à 2030, 2040, 2050 et même 2060 mais c'est aujourd'hui qu'il faut agir", insiste Angélique Zadrozny, membre du collectif.

"A chaque COP, on nous dit qu'il nous reste 10 ans devant nous mais les années passent et on en est toujours au même point. Le réchauffement climatique, lui, s'accélère", ajoute cette militante.