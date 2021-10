Climat, vaccins, taxation des multinationales : ce qu'il faut retenir du G20 qui s'est achevé ce dimanche

Les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète ont réussi à se mettre d'accord sur le climat et la taxation des multinationales, tout en s'engageant sur la relance post-pandémie et l'aide aux pays pauvres. On fait le point sur les principaux points négociés lors du G20 ce week-end.

"Malgré des divisions, ce G20 a permis d'obtenir des résultats", s'est félicité Emmanuel Macron à la clôture du sommet des 20 pays les plus riches du monde, ce dimanche en Italie. Maintient de l'objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique, "big bang fiscal" pour les multinationales, aides aux pays les plus pauvres, voici un tour d'horizon des principaux accords conclus à l'issue d'une réunion de deux jours à Rome.

Climat : l'accord de Paris réaffirmé

Alors que la COP26 débute ce dimanche, les membres du G20 ont tenu à réaffimer leur engagement sur l'exigence de réduire le réchauffement cimatique. Le Premier ministre italien Mario Draghi, qui accueillait cette rencontre des chefs d'États s'est dit dimanche "fier" des résultats du sommet du G20 de Rome dans la lutte contre le réchauffement climatique, précisant toutefois que ce n'était là "que le début".

Les 20 chefs d'États ont d'abord réaffirmé l'objectif de l'accord de Paris, à savoir "maintenir l'augmentation moyenne des températures bien en-dessous de 2 degrés et poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels". Mais il va un peu plus loin en ajoutant : "conserver (l'objectif de) 1,5 degré à portée nécessitera des actions et des engagements significatifs et efficaces de tous les pays".

Les pays du G20 se sont également entendus pour mettre fin "à l'octroi de financement public à l'international pour de nouvelles centrales électriques au charbon d'ici la fin de 2021". Il ne donne pas en revanche d'objectif pour l'abandon du charbon au niveau national. Beaucoup de pays, notamment émergents, restent très dépendants de cette source d'énergie pour leur production électrique, a fortiori dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale. Pas de date précise non plus pour atteindre la neutralité carbone. Le G20 évoque seulement le "milieu du siècle".

"Espoirs déçus"

Les pays du G20 n'arriveront pas les mains vides à la conférence de Glasgow sur le climat, mais les engagements sur lesquels ils se sont entendus dimanche à Rome laissent sur leur faim les organisations de défense de l'environnement. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, dit quitter le G20 de Rome avec des "espoirs déçus". "Si le G20 était une répétition en costumes pour la COP26, alors les leaders mondiaux ont raté leur réplique", a estimé Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International. Et de dénoncer un communiqué final du G20 "faible, manquant d'ambition et de vision".

Taxation internationale

C'est un dossier négocié depuis des mois. Les pays du G20 ont entériné l'accord sur la taxation internationale, qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux, les dirigeants saluant "une réussite historique à travers laquelle nous établirons un système fiscal international plus stable et plus juste". L'accord avait été conclu début octobre sous l'égide de l'OCDE par 136 pays, qui représentent plus de 90% du PIB mondial. La réforme devrait permettre à ces pays de dégager environ 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires par an grâce à un impôt minimal de 15% sur les multinationales.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'autre volet consiste à réaffecter une part de l'impôt sur les bénéfices payés par les multinationales aux pays où elles réalisent leurs activités. L'impôt ne sera donc plus dû uniquement là où leurs sièges sociaux sont installés. Objectif : éviter que les multinationales et surtout les Gafa (acronyme désignant les géants Google, Amazon, Facebook et Apple) paient des impôts dérisoires au regard de leurs revenus.

Des vaccins anti-covid pour les pays en développement

"Pour contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de vacciner au moins 40% de la population dans tous les pays d'ici fin 2021 et 70% d'ici mi-2022", comme le recommande l'OMS, les pays du G20 s'engagent à prendre des "mesures pour aider à renforcer la fourniture de vaccins et de produits médicaux de base dans les pays en développement". Dans ce but, le G20 promet d'"éviter les restrictions aux exportations et à accroître la transparence et la visibilité dans la livraison des vaccins".

100 milliards de dollars pour les "pays vulnérables"

Enfin, les pays du G20 s'engagent à reverser aux pays vulnérables 100 milliards de dollars sur le montant global de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) émis par le Fonds monétaire international (FMI) pour affronter la crise causée par la pandémie. Les promesses de dons s'élèvent jusqu'ici à environ 45 milliards de dollars. À ce jour, 50 pays sur les 73 éligibles ont demandé et obtenu un report du paiement des intérêts, pour un montant de 12,7 milliards de dollars, selon des estimations préliminaires.