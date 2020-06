Clinique Saint-Yves à Rennes : "on nous supprime des congès après la crise du Covid-19"

"A l'heure où les soignants reçoivent tant de reconnaissance et de soutien, pour nous c'est l'inverse. On était au front pendant cette crise du Covid-19, et maintenant, c'est à nous qu'on demande de faire des efforts !" Nancy, est aide-soignante depuis 10 ans, et membre du CSE à la Clinique Saint-Yves de Rennes. Comme ses collègues, elle manifeste devant l'établissement ce mardi 9 juin, et elle est en colère contre la décision de la direction de l'établissement. "La direction va supprimer quatre jours de repos compensatoires, et ces quatre jours, pour nous, c'est beaucoup" ajoute une de ses collègues.

Manifestation devant la Clinique Saint-Yves à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

"Du temps en moins auprès des patients"

C'est la deuxième fois en dix jours que les infirmières et les aides-soignantes manifestent contre cette décision de leur direction. "On se sent trahis" explique une infirmière qui ajoute "seul le personnel soignant doit faire des efforts pour réduire le déficit de la clinique, ce n'est pas normal" . A la place des quatre jours perdus, le personnel soignant travaillera une demie-heure en moins "mais toujours avec la même charge de travail, c'est donc le patient qui va en pâtir " souligne Nadine, infirmière.