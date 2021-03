Clisson : les habitants n'en peuvent plus du skatepark

Le skatepark est situé à Clisson en Loire-Atlantique, presque à la limite avec la commune de Gorges et à proximité directe de maisons. Les riverains souffrent donc du bruit des skates sur le bitume et demandent à ce qu'il soit déplacé.

"Ça fait boum boum boum presque toute la journée", témoigne Humbert dont la maison est à une vingtaine de mètres du skatepark construit en décembre 2019 à Clisson. Depuis, avec d'autres riverains, il fait partie d'un collectif qui demande que le skatepark soit déplacé sur un autre site de la commune, celui du Val de Moine. "Aujourd'hui je mets mon casque anti-bruit pour rester dans le jardin sinon je ne peux pas. Le bruit rend fou", ajoute Humbert, qui vit au Marais, à l'entrée de Clisson depuis 20 ans. Seule une haie sépare son terrain du skatepark, à 22 mètres de sa maison.

Reportage avec les riverains près du skatepark de Clisson Copier

Des nuisances sonores

Son voisin, Guillaume travaille de nuit et a parfois du mal à dormir en journée : "Nerveusement nous sommes à bout. Heureusement qu'il y a le couvre-feu et qu'à 18h pour l'instant ça s'arrête. Mais l'été dernier ça durait jusqu'à 23h". Pour mesurer ces nuisance sonores, la mairie a demandé une étude acoustique, qui révèle que pour une maison, le niveau sonore est supérieur à la norme autorisée.

Déplacer le skatepark

Les riverains demandent donc que le skatepark soit déplacé à un autre endroit. "C'est normal que les jeunes puissent avoir un skatepark. Il faut juste qu'il soit placé à un endroit où le bruit ne gêne pas les riverains. Ce serait possible au Val de Moine, là-bas les maisons sont plus éloignées", affirme Humbert. Mais le maire de Clisson, Xavier Bonnet, n'est pas de cet avis. "Il y aura nécessairement d'autres nuisances ailleurs. Nous allons donc continuer les échanges". Toutefois, les négociations semblent être au point mort. Les riverains du skatepark de Clisson appréhendent donc l'arrivée des beaux jours, et avec elle celle d'encore plus de skateurs.

Deux riverains du skatepark de Clisson Copier