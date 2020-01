L'horloge de la place Saint-Léger perd son clocheton

Chambéry, France

Si vous vous promeniez place Saint-Léger à Chambéry ce lundi dans la matinée, vous avez sûrement dû le voir se déplacer dans les airs. Le clocheton, qui date du 19e siècle, a été retiré de l'horloge située sur la place par une grue spéciale pour être rénové. Il devrait retrouver sa place le 28 février prochain.

Le clocheton a été retiré à l'aide d'une grue impressionnante. © Radio France - Luc Chemla

Une rénovation attendue depuis 18 ans

Et cette rénovation était attendue, "c'est une demande récurrente depuis 18 ans", confirme Jean-Claude Davoine, adjoint au maire de Chambéry en charge du patrimoine historique notamment. "Il y deux ans, on a pu constater le piteux état du clocheton: on s'est rendu compte qu'il fallait changer la totalité du clocheton, et restaurer le système de fonctionnement des horloges et du carillon".

Un coût total de 80.000 euros

La dépose et la repose du clocheton, ainsi que la rénovation du système de fonctionnement des trois cloches, vont coûter en tout 80.000 euros à la ville de Chambéry. C'est l'entreprise Renault Charpente située à La Ravoire (Savoie) qui est en charge de la rénovation de la structure. La fonderie Paccard, basée à Sévrier (Haute-Savoie) s'occupe de son côté de remettre en marche les 3 cloches et le système d'horloge du clocheton.