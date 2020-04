Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce lundi

Au 21e jour de confinement en France, voici le point sur la situation dans le Loiret ce lundi 6 avril. Etat des lieux, conseils pratiques et bons plans, retrouvez toutes les informations locales qui peuvent vous être utiles.

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19, l'Agence régionale de santé a annoncé hier soir huit nouveaux décès, portant le bilan à 115 morts en milieu hospitalier dont 23 dans le Loiret. Depuis ce week-end, l'ARS dresse aussi un état des lieux provisoire concernant les établissements médico-sociaux (principalement les établissements pour personnes âgées dépendantes) : 51 décès de résidents ont été recensés dans notre région.

Les infos liées au Covid-19 ce dimanche dans le Loiret

12h15 : La ville de Montargis indique que la situation reste "tendue" au CHAM. 34 personnes, dont 9 en réanimation, sont toujours hospitalisées. En ce qui concerne les EHPAD privés de Montargis : un cadre dirigeant testé positif au Covid-19 est astreint à confinement à domicile à La Boisserie. Et une seconde résidente a été testée positive dans l'EHPAD Notre Foyer.

11h50 : Piloter et surveiller le réseau électrique d'une région à plusieurs centaines de kilomètres de distance, c'est le défi qu'a relevé Direction Régionale d’Enedis en Centre-Val de Loire le 24 mars dernier. Le but de cette opération inédite (la région est la première à avoir réalisé une telle prouesse technique) : assurer la continuité du service public pour 5 millions de clients alimentés par Enedis tout en protégeant les salariés du Nord-Pas-de-Calais, une région particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus. Retrouvez l'intégralité de l'article ici.

10h30 : L'APLEAT-ACEP, une association qui vient en aide aux personnes touchées par les addictions (drogues, alcools, jeux vidéos, etc.), maintient le lien en cette période de confinement. Pour ce faire, l'association vient de lancer deux permanences téléphoniques : une à Orléans (02 38 62 64 62), l'autre à Bourges (02 48 70 60 33). Des professionnels de la santé et du social sont mobilisés pour écouter et assister. Elle a également créé une application pour venir en aide aux personnes souffrant d'une maladie chronique ou d'une addiction. Retrouvez l'intégralité de l'article ici.

10h00 : la Poste ouvre à partir d'aujourd'hui dans le Loiret 4 bureaux supplémentaires, notamment pour permettre à ses clients de venir retirer les prestations sociales versées à chaque début de mois. Il s'agit des bureaux de poste suivants :

SARAN , 138 Rue du Bourg

, 138 Rue du Bourg MONTARGIS LA CHAUSSEE , Centre commercial de la Chaussée

, Centre commercial de la Chaussée ORLEANS BLOSSIERES , 13 Rue Charles le Chauve

, 13 Rue Charles le Chauve MALESHERBES , 25 Rue de la République

, 25 Rue de la République Retrouvez la liste complète des bureaux de poste ouverts, à l'adresse suivante : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste

7h47 : Invité ce matin sur France Bleu, le Dr. Willy-Serge Mfam, chef du service anesthésie et réanimation du pôle chirurgie du CHR d'Orléans, rappelle que : "le personnel soignant fait face depuis plusieurs semaines à une situation totalement inédite, mais notre volonté est immense." Le docteur Mfam, à la tête de l'un des deux services qui accueille les malades atteints de Covid-19 de l'hôpital d'Orléans, explique "nous avons réalisé de nombreuses modifications dans notre service, je ne sais pas comment les choses vont évoluer mais aujourd'hui nous ne sommes pas sur-saturés." Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous.

Le Docteur Willy-Serge Mfam est le chef du service anesthésie et réanimation du pôle chirurgie du CHR d'Orléans. Copier

Toutes les infos pratiques dans le Loiret