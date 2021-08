Coronavirus : une vingtaine de centres de vaccination ou de dépistage vandalisés depuis mi-juillet

Tags, effractions, vols, incendies... Depuis la mi-juillet, une vingtaine de centres de vaccination et de dépistage ont subi des dégradations ou des actes de vandalisme, selon franceinfo ce mardi. A ce jour, les enquêtes en cours ont donné lieu à quatre interpellations et placements en garde à vue.

Signe des tensions générées par la campagne de vaccination dans la société, une vingtaine d'établissements de santé ont été vandalisés depuis la mi-juillet. II s'agit, dans le détail, de quinze centres de vaccination, quatre centres de dépistage, un laboratoire d'analyses médicales et un pôle santé. Selon franceinfo, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde-à-vue pour l'instant.

Quatre interpellations à ce jour

Parmi ces actes de vandalisme, sept départs de feu ou incendies volontaires ont été recensés. A Urrugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, une partie du chapiteau a été brûlé dans la nuit du 17 au 18 juillet. Le feu a été déclenché à cinq endroits différents autour du chapiteau, de l'essence déversée autour du barnum et des tracts contenant des extraits de l'hymne national retrouvés à proximité. Une enquête de flagrance pour destruction volontaire par incendie a été ouverte. Deux semaines plus tard, le centre de vaccination de Fort-de-France, en Martinique, est ravagé par les flammes. L'incendie volontaire a été déclenché le samedi 31 juillet en marge d'une manifestation anti-pass sanitaire et d'affrontements entre plusieurs individus et les forces de l'ordre.

D'autres centres ont été tagués, avec parfois des inscriptions qui font référence au nazisme. Exemple à Lans-en-Vercors, en Isère, où le mot "nouveau génocide" a été inscrit sur le mur de la salle des fêtes reconvertie en centre de vaccination, saccagé dans la nuit du vendredi au samedi 17 juillet. Dans les Landes, le 19 juillet, le personnel du site a retrouvé des croix gammées ou encore les mots "collabos" et "nazis" sur l'infrastructure. Des étoiles jaunes ont été taguées sur le centre de Neuillé-Pont-Pierre, en Indre-et-Loire. Des vols par effraction ont également été constatés, comme dans le centre de vacciation de la Croix-Rouge à Limeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. Trois ordinateurs portables et huit doses de vaccin Pfizer ont été dérobés.

à lire aussi Laval : un agent de la Protection civile agressé sur un site de dépistage Covid-19

Dans le Doubs, un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, après la coupure intentionnelle des disjoncteurs d'alimentation électrique au centre de vaccination d'Audincourt. A l'intérieur, 3.500 doses de vaccin Pfizer étaient stockés dans les congélateurs. Un acte de "sabotage" dénoncé par le maire de la commune, qui avait alors porté plainte.