Coronavirus : le point sur la situation dans le Loiret ce jeudi

C'est le 25ème jour de confinement, ce jeudi 9 avril, face à l'épidémie de coronavirus. Voici le point sur la situation dans le Loiret, les dernières informations, les conseils pratiques, l'état des lieux sanitaire et les appels à la solidarité dans le Loiret.

Dans son bilan quotidien sur l'épidémie de Covid-19, l'Agence Régionale de Santé annonce que 154 personnes sont mortes dans la Région Centre Val de Loire depuis le début de l'épidémie ( 24 décès supplémentaires ces dernières 24 heures). 214 malades sont à ce jour en service de réanimation. Le département de l'Eure-et-Loir est le plus touché avec 36 décès enregistrés. Le Loiret est le 2ème plus touché avec 28 morts au total.

11H10 : Olivier Boyer, le directeur du Centre Hospitalier Régional d'Orléans est allé rendre visite hier aux équipes mobiliséés contre le Coronavirus.

11H : Les Archives départementales du Loiret collectent les témoignages du confinement

Textes, vidéos, photos.. les Archives du Loiret lancent un appel aux habitants du département pour recueillir des documents sur cette période inédite et historique du confinement. Ces témoignages pourront servir aux historiens de demain.

10H45: 29.000 litres de gel hydroalcooliques offerts à des établissements de santé de la Région

Plusieurs entreprises du secteur du luxe, de la beauté et de l'agro-alimentaires ( Dior, l'Oréal, Dior, Guerlain, Téréos) viennent d'offrir du gel hydroalcoolique aux établissements de santé de la région. Un geste salué par l'Agence régionale de santé

10H30 : Face aux conséquences de la crise économique, l'Etat propose plusieurs aides aux entreprises. Le point dans le Loiret ( Source Préfecture du Loiret)

Les reports de charges sociales en Région Centre-Val de Loire et dans le Loiret

L’URSSAF a consenti le report des échéances sociales intervenues depuis le 15 mars pour un montant de 233M€ en région Centre et de 36M€ dans le département du Loiret. Ce report concerne les entreprises, les professionnels et auxiliaires médicaux, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs.

L’activité partielle dans le Loiret

Au 6 avril, 5413 demandes ont été enregistrées pour 47 590 salariés et 19 999 209 heures.

Le fonds de solidarité

Sur l’ensemble de la France, 615 000 demandes ont été reçues au 6 avril. 250 000 aides ont été versées hier. Pour le Loiret, 2067dossiers ont été reçus pour un montant total de 2,7M€. Ce dispositif sera complété par le Conseil régional de Centre-Val de Loire pour son second volet.

Le prêt garanti par l’État à hauteur de 90 % pour un volume de 300Md€

Au 8 avril, sur l’ensemble de la France, 113 149 demandes pour un montant de 15,69 milliards d’euros ont été déposées. Sur cette somme, 7,16 milliards d’euros ont été validés, dont 344,8 millions d’euros en région Centre-Val de Loire, ce qui place notre région juste derrière la région PACA et devant la Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne et atteste d’un bon démarrage de cette mesure en faveur des entreprises.

10H: Des nouvelles rassurantes du maire de Châtillon sur Loire et de son premier adjoint

Emmanuel Rat, maire de Châtillon-sur-Loire (Loiret), hospitalisé depuis le 19 mars après avoir contracté le coronavirus, "va un peu mieux", selon la municipalité. Son 1er adjoint, Gérard Galfano, est lui aussi hospitalisé : son état de santé s'améliore. Tous les détails à lire ici.

9H30 : Ouverture de 2 déchetteries sur la Métropole Orléans ...pour les professionnels

Afin de répondre aux besoins d'évacuation des déchets issus de leurs activités professionnelles encore en fonctionnement, Orléans Métropole propose, aux seuls professionnels disposant d'une carte d'accès, à partir de ce vendredi 10 avril, des ouvertures partielles et exceptionnelles des déchetteries et végé’tri : celles situées à Ingré (chemin de la Vallée de l'Azin) et St Cyr en Val (avenue du parc floral).

Les ouvertures de ces sites seront assurées de 7h00 à 10h30 les lundis, mercredis et vendredis. Pour les professionnels souhaitant en bénéficier, un document accessible sur le site d’Orléans Métropole et rappelant les modalités particulières à respecter en cette période de pandémie, est à retourner signé à qualitedechets@orleans-metropole.fr et à présenter aux agents en entrée de site lors des passages.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret