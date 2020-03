DIRECT - Coronavirus: suivez l'évolution de la situation dans le Loiret ce lundi

Dans son bilan quotidien de l'épidémie de COVID 19 publié dimanche soir l'Agence Régionale de Santé annonce quatre décès supplémentaires et 14 personnes de plus en réanimation. Le bilan est maintenant de 39 décès dûs au coronavirus, dont deux dans le Loiret : un homme de 80 ans et une femme de 89 ans.

Les infos de ce lundi liées au COVID-19 dans le Loiret

11H30 : La ville d'Ingré tient à la disposition des habitants les contacts de ses services pendant l'épidémie de coronavirus. Ecoles et crèches sont fermées mais les agents de la mairie restent joignables.

Les coordonnées des services de la mairie d'Ingré dans le Loiret - Capture écran facebook

11H16 : En raison de l'épidémie de coronavirus, la cour d'appel d'Orléans annonce que son jugement dans l'affaire France Eoliennes est prorogé. Il devait être rendu ce mardi 31 mars, il le sera finalement fin juin. Dans cette affaire les anciens dirigeants de cette entreprise basée à Fay aux Loges sont jugés pour escroquerie, pour avoir vendu des éoliennes défectueuses. En appel deux ans de prison fermes avaient été requis contre l'ancien patron de France Eoliennes.

10H50 : Les organisateurs du Tour cycliste du Loiret annoncent dans la République du Centre que l'édition 2020 est annulée. Elle devait se dérouler du 22 au 24 mai prochain avec un départ de Puiseaux, mais l'épidémie de coronavirus rend son organisation impossible.

10H30 : Face à l'épidémie de coronavirus, et pour que les patients atteints ne se retrouvent pas dans les mêmes cabinets médicaux que les autres patients, des "centres Covid" ouvrent progressivement en région Centre Val de Loire. Seuls les malades adressés préalablement par leur médecin après une téléconsultation y sont admis. Deux centres Covid ouvrent ainsi à Gien et Briare ce lundi, la liste complète se trouve ici.

10H20 : A Gien, l'usine Essity, l'un des leaders français sur le marché du papier toilette, tourne à plein régime depuis le début de la crise du coronavirus.

Le groupe promet qu'il n'y a pas de risque de pénurie, l'usine de Gien ainsi que les deux autres sites de production en France fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en ce moment. Essity produit deux millions de rouleaux de papier toilette chaque jour, et 7 millions de mouchoirs à usage unique.

8H : Les 665 facteurs du Loiret ne distribueront pas le courrier ce lundi, ni mardi. Comme partout en France, la direction départementale de La Poste réduit à trois le nombre de tournées hebdomadaires. Le courrier est désormais distribué le mercredi, le jeudi, et le vendredi. Objectif : réduire le temps de présence des facteurs sur les lieux de préparation des tournées et dans les centres de tri. La presse locale, largement distribuée par les facteurs, s'inquiète de cette réduction des tournées.

Toutes les infos pratiques dans le Loiret