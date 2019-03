France Bleu Poitou vous donne la parole avec « Ma voix compte »

Dans le cadre du Grand débat national, France Bleu Poitou vous donne la parole dans« Ma voix compte ». Rendez-vous vendredi prochain pour parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez la parole au 05 49 60 50 30.

Jusqu’au 15 mars, France Bleu Poitou invite ses auditeurs et ses internautes à s’exprimer dans le cadre du Grand débat national lancé par le président de la République, en réponse au mouvement des gilets jaunes. Quatre thèmes principaux ont été retenus par le gouvernement : la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, la fiscalité et l'organisation de l’Etat.

Avec « Ma voix compte », chacun d’entre vous est invité à prendre la parole. Chaque semaine, nous vous proposons un sujet et vous pourrez nous donner votre avis et surtout vos propositions sur cette thématique. Pour ça, nous vous invitons à participer :

Par téléphone au 05.49.60.50.30, numéro à votre disposition 24h/24 et 7j/7

Sur Francebleu.fr

Et chaque vendredi, de 8h10 à 8h30, deux invités seront en studio pour débattre de la thématique de la semaine. Vous aurez également la possibilité de vous exprimer en direct sur France Bleu Poitou.

La question de « Ma voix compte » cette semaine : L'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce possible ? Quels constats au travail, ou à la maison ? Réagissez sur notre répondeur ou sur le questionnaire ci-dessous.

