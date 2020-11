La liberté d’expression n’est pas une option ! France Bleu Isère rend hommage ce lundi 2 novembre à Samuel Paty, et soutient tous les enseignants en cette journée de rentrée scolaire. Minute de silence, temps de travail sur la laïcité et la liberté d'expression sont prévus aujourd'hui à l'école.

Journée spéciale : France Bleu Isère soutient les enseignants et la liberté d’expression ce lundi

Lundi 2 novembre est un jour de rentrée scolaire très particulière après les vacances de la Toussaint. Le vendredi 16 octobre dernier, Samuel Paty, enseignant d' histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne, était assassiné à sa sortie du collège. Une nouvelle fois, la France victime d'un attentat islamiste était touchée en raison de ses valeurs, et en particulier l'enseignement de la laïcité et de la liberté d'expression. France Bleu dédie son antenne ce lundi aux enseignants et à une valeur fondamentale de la République : la liberté d’expression.

Comment les parents d'élèves isérois ont-ils parlé de l'attaque à leurs enfants ? Copier

Dès 6 heures et jusqu’à 19 heures, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités toute la journée.

Le programme de la journée sur l'antenne de France Bleu Isère

6h40. Un professeur des écoles se réveillera avec nous dans "Bonjour l'Isère", au micro de Bertrand Fissot.

Cled'12 , le dessinateur et caricaturiste isérois intervient régulièrement en milieu scolaire, il sera l'invité de France Bleu Isère, au micro de Nicolas Crozel.

Carte Blanche à Jérôme Pichon, professeur de Lettres et de Cinéma au Lycée du Grésivaudan de Meylan.

Suivez la journée spéciale

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et des partenariats avec des collèges ou des lycées pour faire découvrir l'univers des médias aux plus jeunes Objectif : comprendre le traitement de l’actualité, découvrir comment se construit un reportage ou une émission, apprendre à différencier le traitement de l’information dans les médias, sur internet ou parmi la jungle des réseaux sociaux. Et bien sûr faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.

En Isère, France Bleu s'implique depuis l'an dernier avec le collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux.