L'ascenseur est en panne, à Jonzac des résidents sont bloqués chez eux depuis Noël

, Des résidents coincés chez eux depuis le soir de Noël. Le 24 décembre, un incendie survient au 4e étage de la résidence Philippe à Jonzac. L'ascenseur est depuis hors d'usage. Il n'a depuis pas été réparé. Pourtant, les 22 logements de l'immeuble sont en grande majorité occupés par des résidents âgés. Ils ont entre 59 et 84 ans.

Deux d'entre eux sont même en fauteuil roulant et donc bloqués chez eux depuis un mois et demi. D'autres peuvent encore descendre mais non sans difficultés. C'est le cas d'Elisabeth Chopin, 75 ans. Elle habite au 3e étage, on l'a croisé dans le hall de son immeuble.

Pour monter les escaliers je met 35 minutes pour monter, c'est intenable.

Elisabeth Chopin , résidente d'un immeuble privé d'ascenseur à Jonzac.

Un peu plus bas au premier étage, Marguerite, 84 ans, nous reçoit avec un grand sourire. Elle s'appuie sur son déambulateur pour nous ouvrir. Et même si elle n'a pas pour habitude de se plaindre, devant nous, elle craque. " Je suis coincée, je n'ai pas mis le nez dehors depuis le 24 décembre", et d'ajouter : 'je ne suis pas la seule !".

Marguerite , 84 ans, n'est pas sortie de chez elle depuis Noël © Radio France - Julien Morceli

Pour lui répondre Mickaël Jungers, directeur général du bailleur social Habitat 17 s'est rendu sur place ce jeudi matin. Il reconnait que les délais de réparation sont longs, mais il assure être impuissant.

Les pièces viennent de Chine et nous ne les aurons qu'au mois de mai

Mickaël Jungers, directeur général d'Habitat 17

De son côté, le maire de Jonzac Christophe Cabri, - par ailleurs membre du conseil d'administration d'Habitat 17 - lui demande d'améliorer la communication avec les habitants. Malgré cela, les occupants de l'immeuble vont devoir être patient.... L'ascenseur ne sera pas réparé au moins avant le mois de mai.