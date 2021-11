PHOTOS - 200 manifestants à Amiens contre l'homophobie après des tags sur plusieurs bâtiments

L'hôtel de ville d'Amiens, illuminé aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQIA+ : ce mardi soir, 200 personnes se sont rassemblées sur le parvis pour dire non à l'homophobie. Il y a quelques jours, des tags ont été découverts sur les façades de plusieurs bâtiments, dont les locaux de France Bleu Picardie.

L'espace Dewailly, où se trouvent les locaux de l'association LGBT 'Flash our true colors', et le bar LGBT-friendly Red&White avaient aussi été ciblés. Son patron, Victor Caron, a choisi de laisser les tags visibles pendant quinze jours, de façon symbolique. Ce mardi soir, à la manifestation, il est aussi venu avec une lettre reçue le matin même : "ce sont six pages d'injures. Mais soyons fiers de qui nous sommes, et continuons de lutter contre les anti-pédés !" Plusieurs associations et collectifs ont pris part à la manifestation, à l'image de l'Unef, SOS Homophobie, le collectif Idahot ou encore Les Bavardes.

Certains amiénois sont venus spontanément à la manifestation après la série de tags homophobes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Plusieurs associations ont co-organisé le rassemblement devant la mairie d'Amiens © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un lycéen arrêté

Un adolescent de 15 ans a été arrêté quelques jours seulement après la série de tags en ville. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue : il les avait par ailleurs revendiqués dans des messages sur les réseaux sociaux à des groupes de personnes qui se disent homophobes. Le jeune comparaîtra devant la justice courant décembre, devant le tribunal des enfants.