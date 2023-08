Clone de - Une saison réussie pour les campings de la Vallée d'Ossau, dans le Béarn

Les campings de la Vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, vivent une belle saison estivale. La plupart affichent complet pour les mois de juillet et août. En cause : des vacanciers de plus en plus séduit par le camping et la montagne. Illustration au Camping des Gaves, à Laruns.

Situé au coeur de la Vallée d'Ossau, au pied des montagnes, le Camping des Gaves affiche complet pour tout l'été. © Radio France - Alia Doukali La plupart des campings de la Vallée d'Ossau sont complets tous les jours des mois de juillet et d'août. C'est le cas au Camping des Gaves, à Laruns, en plein cœur des montagnes. L'accueil du Camping des Gaves voit des vacanciers arriver et repartir chaque jour depuis le début de la saison. © Radio France - Alia Doukali Ce camping fête ses 50 ans cette année. Si les montagnes autour n'ont pas bougé depuis sa création, le camping lui a bien évolué depuis son ouverture en 1973. Notamment avec l'arrivée, du nouveau propriétaire, Jean-Marie Latière. Il a repris l'affaire familiale après le décès de ses parents, il y a une trentaine d'années. En effet, le Camping des Gaves se transmet depuis deux générations. Le propriétaire du Camping des Gaves, Jean-Marie Latière, a investi dans de nouvelles locations : des chalets sur pilotis installés en bord de rivière. © Radio France - Alia Doukali Au Camping des Gaves, comme plus généralement dans le milieu de l'hôtellerie-restauration depuis deux étés, il est difficile de trouver du personnel en plus pour la saison estivale. Entre les salaires jugés trop bas et la pénibilité du travail, les offres restent sans candidats. Avec des vacanciers qui se succèdent tout au long de l'été, le Camping des Gaves à besoin de trois personnes en plus. Une seule a pu être embauchée. Les premiers, à pâtir de cette situation, ce sont les salariés embauchés à l'année, qui doivent faire plus d'heures. Le Camping des Gave propose des emplacements tente, mobil-homes ou encore des locations de cabanes et de chalets. © Radio France - Alia Doukali La météo maussade du début d'été n'a pas découragé les amoureux du camping. Au Camping des Gaves, il n'y a plus de places, que ce soit pour planter sa tante, pour garer son mobil-home ou encore pour louer un chalet. Les vacanciers apprécie cette pratique pour sa simplicité. Si le camping des Gaves affiche complet, c'est aussi parce qu'il a investit dans la création d'un espace aquatique, en 2020. Un investissement nécessaire d'après le propriétaire. Désormais, le Camping des Gaves propose deux bassins, soit 600 mètres carré de piscine au totale. Pour les vacanciers, ça fait toute la différence. Les enfants, mais aussi les adultes, profitent pleinement de la piscine du camping, avec vue sur les montagnes. © Radio France - Alia Doukali Sur la terrasse de leur chalet, Céline et ses deux nièces, Zélie et Camille, profitent de la tranquillité du camping. © Radio France - Alia Doukali Le Camping des Gaves est situé en bordure de rivière, au pied des montagnes de la Vallée d'Ossau, près de Laruns. © Radio France - Alia Doukali Si les campings de la Vallée d'Ossau réussissent une bonne saison estivale, c'est également grâce au cadre qu'ils proposent. Les vacanciers sont de plus en plus nombreux à opter pour des vacances en montagne, plutôt qu'à la mer. Au Camping des Gaves, 80 % des clients, en couple ou en famille, viennent pour profiter des montagnes.