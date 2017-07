Vidéo : l'ouverture des Fêtes de la Madeleine 2017 à Mont-de-Marsan

L'ouverture des Fêtes de la Madeleine avec la remise des clefs de la ville à la classe des 18 ans à revivre en vidéo, une grande première pour Charles Dayot le nouveau maire de la cité qui a fait le show durant son discours !

Ce mercredi midi marque l'ouverture officielle des Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan, le moment symbolique où Charles Dayot, maire de la cité montoise, remet les clefs de la ville pour 5 jours de fête.

Vidéo : la remise des clefs de la ville

Alors que la ville de Mont-de-Marsan se colore de bleu et blanc c'est à la classe des 18 ans, tout comme les années précédentes que Monsieur le Maire, le Conseil municipal et les bénévoles de la Régie des fêtes ont remis les clefs de la ville. Pour sa première ouverture des Fêtes de la Madeleine en tant que maire, Charles Dayot a fait le show durant son discours passant d'un costume officiel de maire avec écharpe tricolore à une tenue de festayre avec foulard et béret ! Il n'était pas seul pour ce numéro de transformiste, c'est son" directeur de cabinet parisien en période d'essai" qui a endossé le rôle de costumier. Pour le moment symbolique de l'ouverture le nouveau maire montois a fait appel à Super Gascon qui a brandit son foulard bleu depuis la balcon de la mairie pour la plus grande joie des hestayres venus en nombre sur le parvis de l'hôtel de ville de Mont-de-Marsan. De quoi lancer l'édition 2017 de la Madeleine sous le signe de la fête !

