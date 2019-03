Clôture du Luna Park d'Avignon sur un bilan très positif

Avignon, France

Dans quelques heures, les Allées de l'Oulle à Avignon auront retrouvé leur calme habituel et les automobilistes leurs places de stationnement préférées. Le Luna Park éteint ses lumières ce dimanche soir après 4 semaines d'animation. Les manèges et attractions auront quitté les lieux d'ici mardi assure Michel Rabbat, le président des forains particulièrement satisfait de cette édition 2019. Il a de quoi ! Un temps plus que clément, un emplacement idéal (les Allées de l'Oulle après le parking des Italiens), une nouvelle clientèle... résultat, une fréquentation et donc un chiffre d'affaire en hausse "on a presque doublé la recette que nous faisions avant au parking des Italiens" lâche Michel Rabbat, tout sourire. L'accord passé avec la mairie a semble-t-il porté ses fruits et pour longtemps : "je vous confirme que la fête foraine reviendra sur les Allées de l'Oulle en 2020" nous a confié Florian Borba da Costa, l'élu d'Avignon en charge du commerce.

Premier bilan du Luna Park 2019 : le reportage de Daniel Morin Copier