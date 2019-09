Pose de la "première pierre" du Club Med de La Rosière

La Rosière, Montvalezan, France

Six grues, des dizaines de camions et au moins 270 ouvriers mobilisés. Le chantier est à la hauteur du projet de grande envergure qui se construit à la station de La Rosière, à Montvalezan. Un resort de 440 chambres ouvrira ses portes en décembre 2020. Seront proposées des activités culturelles, culinaires mais surtout sportives, notamment du ski.

Le chantier du futur Club Med de La Rosière. © Radio France - Luc Chemla

Il s'agit d'un nouveau complexe du Club Med dans les Alpes. Depuis quelques années, l'entreprise a fait du massif un de ses lieux privilégiés de développement et y compte près d'une dizaine de résidences hôtelières.

Une "première pierre" symbolique

Pour l'occasion, environ 150 personnes sont invitées, dont plusieurs représentants du tourisme local et italien. Des démonstrations de spectacle, proposés dans les centre Club Med, ont lieu. Le maire de Montvalezan commence par prendre la parole, puis c'est au tour du président du Club Med, Henri Giscard D'Estaing, de s'exprimer. Vient ensuite le moment de poser " la première pierre" du projet. Cet acte est purement symbolique car le chantier a débuté en avril dernier et, est déjà très avancé.

Le chantier du Club Med de La Rosière. © Radio France - Luc Chemla

Ouvert en hiver et en été, le futur resort est situé dans un domaine de 2600 hectares, sur un ancien aérodrome. Le projet ne fait pas l'unanimité car beaucoup d'habitants des villages voisins craignent que cette construction soit néfaste pour l'environnement. Le maire de Montvalezan se montre compréhensif "oui dans l'immédiat il y a des conséquences" mais il demande du temps et promet que tout va rentrer dans l'ordre et que "des arbres seront replantés".

800 emplois créés

Il insiste également sur l'impact économique qu'aura ce projet, avec la création d'environ 800 emplois. Henri Giscard d'Estaing insiste lui sur la reconnaissance mondiale qu'aura la commune grâce à ce centre. Il compte notamment attirer une importante clientèle étrangère.

Le coût total du projet est de 130 millions d'euros.