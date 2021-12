Cluster à la prison d’Argentan : les surveillants pas assez protégés selon le syndicat UFAP

Le centre de détention d’Argentan fait face à une flambée de cas de Covid-19 avec plus de 10 % des détenus infectés. Plusieurs surveillants ont aussi été contaminés et l’un de leurs syndicats dénonce un manque de protection des agents.

Les premiers cas ont été détectés la semaine dernière et depuis les chiffres deviennent impressionnants au centre de détention d’Argentan : 62 détenus et 10 personnels surveillants diagnostiqués positifs. Bilan daté du 30 novembre et susceptible d’évoluer parce qu’un dépistage massif est organisé jusqu’à vendredi pour (re)tester les 611 personnes incarcérées et 176 agents pénitentiaires.

Les promenades en question

Les détenus malades sont donc maintenus en cellule, faute de pouvoir tous les transférer dans le quartier dit “de quarantaine”. Leur isolement est presque total. Plus d’activités culturelles, de travail ou d’enseignement. Mais leurs promenades quotidiennes sont maintenues. Et c’est ce qui fait réagir Franck Piquet, délégué syndical UFAP. “Vous avez 40 détenus qui sont ensemble pour descendre en promenade sur 20 mètres carrés. Et on a un surveillant au milieu qui n'a qu’un petit masque bleu, ceux qu’on voit partout. Nous essayons d'obtenir des masques FFP2, ce qui nous a été refusé pour le moment par la direction comme par notre direction interrégionale. À priori, c'est la norme nationale pour nous”.

La direction pénitentiaire interrégionale Ouest confirme que les masques FFP2 sont réservés aux soignants, pas aux surveillants de prisons. Elle ne fait qu’appliquer la directive de l’État. “Une situation scandaleuse là” poursuit Franck Piquet. “Nous sommes dans le cas d’un gros cluster, donc je pense que ça justifie un changement de la norme. Nous demandons vraiment à voir des masques FFP2, pas pour tout le monde mais à minima pour ces agents qui sont vraiment au contact d'un grand nombre de détenus positifs” conclut le délégué syndical d’Argentan, où le centre de détention avait déjà été répertorié comme foyer de contamination au début de l’année 2021.