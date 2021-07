Coronavirus - Cluster au club Hangar FL de Bordeaux : 81 personnes positives, 2.000 cas contacts

L'Agence régionale de santé (ARS) vient de publier ce mardi un nouveau bilan du cluster au Hangar FL de Bordeaux. 81 personnes présentes lors des soirées des 9,10 et 11 juillet dernier ont été testées positives au Covid. Toutes ont été placées à l'isolement pour une période de 10 jours.

Le bilan ne cesse de grimper et ce n'est sans doute pas fini puisque l'Agence régionale de santé a recensé 2.000 cas contacts. Toutes ces personnes ont fait la fête au Hangar FL de Bordeaux les 9, 10 et 11 juillet derniers. L'assurance maladie, en charge du "contact tracing", peut s'appuyer sur le site de la billetterie en ligne où les fêtards ont réservés leur soirée. Ils sont tous contactés cette semaine par sms ou par courriel afin de se faire tester et vacciner très rapidement.

Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des participants assurent que les organisateurs ont fait preuve de légèreté sur le contrôle du pass sanitaire. "Après 2h00 du matin, ça ne vérifie plus rien!", a notamment écrit un internaute sur Facebook.

Compte tenu de l’évolution de la situation, la direction du Hangar FL a décidé d’annuler deux soirées qui étaient prévues le week-end prochain les 23 et 24 juillet, en concertation avec la Préfecture et l’ARS.