Cluster de coronavirus en Dordogne : "Cela doit nous inciter à la prudence" dit le président du département

Un foyer de coronavirus a été détecté dans la région d'Eglise-Neuve-de-Vergt en Dordogne. C'est ce qu'a confirmé le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine ce samedi. Un "cluster avéré", avec neuf contaminations vérifiées, peut-être plus, des tests sont en cours. Tout aurait pu partir d'une cérémonie d'obsèques, avec trop d'invités. Des vérifications et investigations sont toujours en cours. Et plus d'une vingtaine de tests n'ont pas encore révélé leur verdict.

Toujours est-il que la Dordogne, jusque là plutôt épargnée par le coronavirus, se retrouve avec un cluster sur son territoire. De quoi inciter à la prudence estime son président, Germinal Peiro.

"La Dordogne reste épargnée par le virus, par rapport à la région parisienne ou aux départements de l'Est, mais cet exemple doit nous inciter à la prudence, tout simplement. Ce n'est pas parce que l'on s'approche du 11 mai, du dé-confinement que les réunions politiques, sportives, familiales, sociales, etc. Et bien toutes ces réunions d'importance, il faut pour le moment les proscrire", explique le président du département qui appelle à la plus grande vigilance.