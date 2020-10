Pas plus de 50% des étudiants sont désormais accueillis dans les amphithéâtres de Toulouse, pour ralentir la propagation du coronavirus. La ville est toujours placée en zone de surveillance renforcée. Les facultés et les grandes écoles regroupent, à elles seules, la plupart des clusters.

Clusters à l'université : "On a perdu du temps", regrette l'Association Générale Etudiante de Midi-Pyrénées

Les facs ne sont plus autorisées à accueillir plus de la moitié de leurs étudiants à Toulouse.

A partir de ce mardi 6 octobre, la ministre de l'Enseignement Supérieur exige que les universités et les grandes écoles des villes situées en zone de surveillance renforcée ou maximale se limitent à la moitié de leur capacité d'accueil pour ralentir la propagation du coronavirus. Toulouse, deuxième ville étudiante française, est donc concernée. "C'est un début de solution" pour Océane Ranjeva, la porte-parole de l'AGEMP, l'association générale étudiante de Midi-Pyrénées, qui l'avait demandé dès la rentrée "pour avoir une vie étudiante normale en 2021". "On a perdu du temps", déplore la jeune femme qui valide les chiffres de 40% de clusters dans les universités.

"On aurait pu éviter cela si les mesures avaient été prises un peu plus tôt", regrette Océane Ranjeva, porte-parole de l'AGEMP. Copier

C'est ensuite à chaque site d'adapter la règle. "Certaines composantes choisissent de diviser le groupe en deux par rapport à l'ordre alphabétique, d'autres de faire des groupes alternés une semaine sur deux. Certaines sont déjà passées en total distanciel et d'autres ont des enseignants qui sont plus réticents", détaille encore Océane Ranjeva de l'AGEMP. Clairement, pour cette associations d'étudiants, il était nécessaire d'en arriver là "même s'il y a des étudiants qui sont encore plus précaires en ce moment, faute de la bonne connexion Internet. L'université doit les accompagner."

Océane Ranjeva voit même dans la nécessité de réduire les risques, l'opportunité de favoriser l'innovation pédagogique en ligne, à condition dit-elle, que les profs jouent le jeu. Ensuite, elle ne minore pas le risque de voir des étudiants décrocher en distanciel. Elle qui milite pour un contrôle continu à distance, tout au long de l'année, pour s'assurer de la bonne tenue des différents examens.