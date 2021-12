Clusters en prison : le centre de détention de Toul premier de la région touché par la cinquième vague

La flambée de l’épidémie a provoqué plusieurs foyers de contamination dans les prisons françaises, comme à Perpignan ou en Ile-de-France. En Lorraine, la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est évoque l’existence de six clusters dans ses prisons, dont celle de Toul. Le centre de détention meurthe-et-mosellan a été le premier établissement de la région où l'épidémie a flambé, au début du mois.

Situation sanitaire "sensible" au début du mois

En effet, le virus s'est répandu après le retour de permission de sortie de deux détenus. Contaminés, mais vaccinés, ils n'ont pas été isolés immédiatement. Ils ont été confinés plus tard, au moment de l'apparition de symptômes, explique l'administration. Mais le covid s'est déjà propagé dans le bâtiment, puis dans un autre : ils sont alors tous les deux mis sous cloche.

Combien de détenus et personnels sont contaminés au plus fort de la vague ? L’administration avance le chiffre de 17 prisonniers positifs et 11 surveillants, quand les syndicats mentionnent une "quarantaine de cas et cas-contacts parmi les détenus" et 17 chez les personnels. "La situation sanitaire a été particulièrement sensible il y a trois semaines", rapporte un syndicaliste Force ouvrière.

Des mesures sanitaire insuffisantes ?

Avec l'UFAP, le syndicat juge limitées les mesures sanitaires récemment imposées. Car si les activités collectives sont suspendues, la promiscuité entre les 400 détenus reste forte. En outre, aucun pass sanitaire n'est exigé pour les visiteurs. "C'est là que le bât blesse", estime un syndicaliste UFAP. "Pourquoi on exonère le milieu carcéral ce qu'on impose dans le reste de la société" ? questionne-t-il. La direction répond qu'il est impossible d'y recourir "pour des questions juridiques", sans donner plus de détails.

Enfin, Hubert Moreau, le directeur interrégional, ajoute que le centre de détention de Toul affiche une des couvertures vaccinales les plus élevées de la région. 78% des détenus sont vaccinés, contre 53% en moyenne dans le Grand Est.

Les syndicats ont demandé la tenue d'un comité d’hygiène et de sécurité à la rentrée.