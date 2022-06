Coco, le chien dijonnais qui apprend à parler

On connaissait les perroquets qui parlent, place maintenant aux chiens, en tout cas à un chien. Il s'appelle Coco, il a un an, et il connait 34 mots. Sa maîtresse, Meiyun Xu, est doctorante en sciences du langage à l'Université de Dijon. Dans le cadre de sa thèse, elle a besoin de tester des théories et donc d'apprendre à "parler" à son chien. Pour ça, elle utilise un tapis sonore, avec des boutons sur lesquels Coco appuie lorsqu'il veut quelque chose. On peut retrouver ses progrès sur Instagram : plus de 3.000 personnes suivent son compte.

Comment apprendre à parler à un chien?

Depuis que Coco a trois mois, Meiyun Xu apprend des mots à son chien. "Pour lui apprendre le mot sortir, je lui dis à l'oral pendant un moment. Ensuite, dès que je dis le mot sortir, je clique sur le bouton. Donc il comprend que le bouton dit la même chose que moi", explique-t-elle. Le chien peut ainsi lui-même réclamer des jouets ou des actions en appuyant quand il le souhaite sur les boutons du tapis. Elle peut aussi lui poser des questions, auxquelles il répond.

L'idée, c'est que Coco apprenne encore plus de mots : "Par exemple, des mots que je lui dis déjà à l'oral comme 'ok' ou 'd'autres jouets'", précise Meiyun. Problème, le tapis n'a pour l'instant pas assez de boutons.

Un système qui sert au quotidien

La doctorante l'admet, il y a d'autres façons pour un chien de se faire comprendre, en amenant un jouet par exemple, mais avec ce système, la communication est plus précise. "Parfois quand il pleure, je ne comprends pas ce qu'il veut, donc je lui demande avec les boutons. Il me répond "sortir" ou "jouer" en fonction", explique Meiyun. Ce système peut aussi être utile quand Coco n'est pas dans la même pièce que sa maitresse.

En plus de l'utilité au quotidien, tout ce que Coco a appris servira dans une expérience pour la thèse de Meiyun.