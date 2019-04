Coco Velten, un projet expérimental pour loger des sans abri aux côtés d'entreprises et d'associations

Marseille, France

Entre la gare St Charles et la porte d’Aix, cet ancien bâtiment de la direction des routes de 4000 m2 héberge des associations, des entreprises en coworking, un restaurant ouvert au public, mais également et surtout une résidence hôtelière à vocation sociale pour les personnes sans abri. Un projet expérimental de 3 ans, initié par la Préfecture de Région et porté par l’association Yes We Camp, le Groupe SOS Solidarités et Plateau Urbain.

un concept novateur

D'un côté du bâtiment, des "ateliers bureaux" occupés par 40 associations, entreprises, auto entrepreneurs ou artisans sélectionnés parmi 90 candidatures. Moyennant un loyer de 10 euros par mois par m2, ces structures ont été choisies pour ce qu'elles peuvent apporter au projet , aux résidents et au quartier. De l'autre côté de la bâtisse, une résidence hôtelière à vocation sociale pour les personnes sans abri.

faciliter la réinsertion

80 places en chambres individuelles, collectives ou familiales avec des espaces communs à tous les résidents accueillis et suivis par une équipe de travailleurs sociaux. Et des lieux d'échange comme la Cantine ou le jardin sur le toit terrasse pour permettre à tous, résidents et entrepreneurs de se retrouver, de discuter et pourquoi pas de monter des projets ensemble. L'objectif de Coco Velten est en effet de faire en sorte que des gens qui ne se seraient jamais rencontrés puissent échanger et s’enrichir mutuellement, et faciliter ainsi la réinsertion des sans abri.