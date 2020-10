Covid-19 : les restaurateurs parisiens en sursis en attendant la décision du gouvernement de leur fermeture

Le ministre de la Santé, Olivier Véran doit se prononcer ce dimanche sur l'éventuelle fermeture des bars et restaurants à Paris et en petite couronne pour endiguer le rebond de l'épidémie de covid-19. Les restaurateurs se sont rassemblés ce vendredi après-midi pour exprimer leur mécontentement.

Ils n'en peuvent plus. Et l'ont fait savoir ce vendredi après-midi. Une centaine de restaurateurs se sont rassemblés aux Invalides à Paris pour protester contre ce qui se trame depuis plusieurs heures : une éventuelle fermeture de leurs établissements dès ce lundi. "Si on ferme, on meurt", tape du poing sur la table Gilles, patron d'une brasserie dans le 11e arrondissement. Il le sait, le ministre de la Santé Olivier Véran leur a accordé un sursis, deux jours, ensuite il prendra sa décision.

"On veut travailler"

"On n'y arrive plus, les loyers, les charges, moi j'ai de la chance d'avoir une femme à un haut poste donc on arrive à s'en sortir mais c'est très compliqué", poursuit Gilles. Les restaurateurs ne s'en cachent pas. Ils veulent continuer à travailler. "J'ai même pris les devants, ce vendredi matin, j'ai commencé à prendre la température de mes clients, au début ils m'ont demandé pourquoi et puis je leur ai expliqué et tout s'est très bien passé", décrit Gilles.

Prendre la température, récupérer les coordonnés des clients et les inscrire dans un registre au cas où il serait infecté, mettre moins de tables... tous ces points sont sur la table, en négociation avec le gouvernement afin que les restaurants puissent rester ouverts. "Imaginez on n'a déjà pas beaucoup de clients, pas de touriste, si on nous enlève des tables, autant fermer", soupire Youssef. Pour lui, le protocole sanitaire en place est déjà bien appliqué et très strict.

Patricia, la patronne d'un bar elle veut compter sur la responsabilité de chacun ses prochains jours. "Comme depuis le début avec les masques, les gens sont plutôt responsables et si certains sont réfractaires tant pis quitte à perdre des clients. Mais il ne faut pas que l'on soit des boucs-émissaires", conclut Patricia.

