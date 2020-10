Coglais : elles fabriquent des turbans pour les patientes en chimiothérapie

Une fois le travail terminé, les couturières des Confections du Coglais restent pour un projet particulier. D'habitude c'est plutôt des maillots de bain haut-de-gamme, mais cette fois elles fabriquent des turbans en tissu pour les patientes en chimiothérapie et qui perdent leurs cheveux. Il y en a déjà 200 dans un carton, de toutes les couleurs.

Une initiative à l'occasion d'octobre rose, la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein. Lauriane est dans l'entreprise depuis un an, c'était son idée de fabriquer ces turbans. "Je me suis dit à notre échelle on peut faire quelque chose." Et l'envie de créer quelque chose d'un peu différent pour aider les femmes qui souffrent d'un cancer. "Perdre ses cheveux c'est un gros choc psychologique et physique. Un turban ça leur permet de garder sa féminité."

Une quinzaine de couturières

Très vite ses collègues l'ont suivi dans l'aventure. Elles sont une quinzaine de couturières de l'entreprise à travailler ensemble. Comme Sandra. "Ce projet je l'ai trouvé génial. On a un savoir-faire, le mettre à profit pour aider les femmes j'ai tout de suite adhéré. En plus c'est vraiment quelque chose qui nous touche toutes de près ou de loin".

L'entreprise fabrique des maillots de bains et des sous-vêtements pour des marques de luxe et des start-up françaises. © Radio France - Evan Lebastard

Un soutien des collègues mais aussi de la direction. Les machines sont mises à disposition une heure par jour, entre 15h30 et 16h30, sur leur temps libre et les tissus viennent des stocks des ateliers. Une cause qui a beaucoup de sens pour Matthieu Coquelin le directeur. "On est un métier qui est à 95% féminin, c'est important qu'on s'investisse pour les femmes aussi. C'est un projet qui vient des filles mais qui va exactement dans la vision qu'on a de l'entreprise."

Le centre Eugène-Marquis de Rennes va récupérer tous les turbans à la fin du mois d'octobre. Ils seront distribués aux patientes qui débutent une chimiothérapie.