Cognac : 130 policiers, gendarmes et CRS pour la manifestation des gilets jaunes

Une manifestation régionale de gilets jaunes est prévue ce samedi à Cognac. La préfecture prend des mesures "pour garantir l'ordre public", avec le renfort notamment d'une unité de CRS, des "contrôles préventifs", et des interdictions de transport d'armes et de produits inflamables.

Cognac, France

Des mesures de sécurité pour "garantir l'ordre public et le maintien de l'activité économique locale lors de la manifestation" : voilà ce que promet la préfète de la Charente pour la manifestation régionale annoncée par les gilets jaunes pour ce samedi à Cognac. Un rassemblement "non déclaré". Elle se dit "soucieuse de maintenir l’équilibre entre la liberté d’exprimer ses idées et opinions et les enjeux de sécurité". Et annonce donc la "mise en place d'un dispositif d’encadrement adapté et coordonné".

Renforts de CRS

Concrètement : 130 fonctionnaires seront mobilisés : des effectifs locaux de police et de gendarmerie, renforcés par une unité de CRS. Ils seront chargés d'assurer "la sécurisation des personnes et des biens autour du rassemblement". Ils procéderont aussi à des "contrôles préventifs".

Deux arrêtés préfectoraux complètent le dispositif : le premier interdit le transport et la vente de tout objet pouvant servir d'arme "par destination", y compris les bombes lacrymogènes, les battes de baseball, les boules de pétanque, etc ; le deuxième interdit la vente et le transport de carburant ou de feux d’artifice notamment. Arrêtés en vigueur tout le week-end, de minuit samedi à minuit dimanche soir, sur tout le département de la Charente.