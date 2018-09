Cognac, France

L'hôtel Chais Monnet dispose de 92 chambres et suites, et 13 appartements, destinés à une clientèle d'affaires ou de particuliers. On trouve aussi, à l'entrée du site, une bagagerie et une boutique pour acheter des souvenirs de l'hôtel, du cognac, de l'artisanat local (couteliers, ébénistes, maroquiniers). En face, l'hôtel particulier qui accueillait il y a peu les services de la Communauté d'agglomération de Cognac, abritera désormais les bureaux administratifs de l'hôtel, et des salles de réunion à louer pour créer une pépinière d'entreprises.

Le directeur de l'hôtel Chais Monnet, Arnaud Bamvens © Radio France - Pierre MARSAT

Le propriétaire de l'hôtel Chais Monnet est un homme d'affaires britannique d'origine azérie, Jawad Marandi. Il a investi 60 millions d'euros pour ce projet, qui propose aussi un café, un bar spécialisé dans les eaux-de-vie, un spa et un hammam, une piscine, une salle de bal que des particuliers peuvent louer pour des mariages ou des fêtes familiales, une brasserie "La distillerie" dans l'ancien chai cathédral de la maison Monnet, un restaurant gastronomique "Les foudres" qui vise une étoile au Michelin. Sébastien Broda est le chef, venu de Cannes où il a obtenu son étoile au Michelin il y a 10 ans, avec un menu entièrement végétarien !

Le Jazz Bar 1838, date de la création de la maison de cognac Monnet © Radio France - Pierre MARSAT

Le chef étoilé fait travailler une vingtaine de producteurs locaux, et il dirige aussi la cantine des salariés de l'hôtel. Des "soirées du personnel" permettent aux employés de l'hôtel de bénéficier de l'usage des chambres, en famille. C'est ce que la responsable des ressources humaines appelle "la distillation du bonheur". 95 personnes (53% de femmes, et 60% de Charentais ou Charentais-Maritimes) ont été recrutées pour tous les postes, lors d'un "job-dating" en janvier dernier avec Pôle Emploi. Au total, plus de 1500 candidatures, tous métiers confondus, ont été enregistrées.

La piscine de l'hôtel Chais Monnet © Radio France - Pierre MARSAT

L'ouverture de l'hôtel, après deux ans de travaux (la première pierre a été posée le 7 octobre 2016), était d'abord annoncée en juin, puis en juillet. Mais le chantier a pris du retard cet été, les entreprises étant fermées en août. L'hôtel a été testé par des clients de Taïwan, des Etats-Unis ou d'Angleterre. Pour 2019, le propriétaire et le directeur du site tablent sur un taux d'occupation de 35 à 40%. On peut réserver à partir du 1er octobre sur le site internet de l'hôtel. Le restaurant gastronomique sera livré fin septembre. Le temps de terminer la décoration dans le chai cathédral de la maison Monnet, il sera opérationnel courant novembre. L'inauguration officielle aura lieu à ce moment-là.

La décoration métallique extérieure rappelle les enchevêtrements des ceps © Radio France - Pierre MARSAT

Pour la petite histoire, le chiffre 4 est banni à l'hôtel Chais Monnet de Cognac. C'est le symbole de la mort chez les Asiatiques. On passe donc de la chambre 223 à la chambre 225, par exemple.

Reportage dans les cuisines de l'hôtel Chais Monnet à Cognac Copier