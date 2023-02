Cohabitation dans les rues, pollution sonore, manque d'arbre, découvrez les priorités des Parisiens

Comment bien vivre à Paris demain ? C'était la question unique "et non orientée" se félicite la mairie, posée aux Parisiens en fin d'année dernière dans une consultation sur la plateforme make.org . Plus de 114.000 habitants de la capitale y ont répondu. La ville de Paris révélait donc, ce mercredi, les 18 priorités issues des 10.160 idées déposées par les participants et 2,5 millions de votes.

"Il faut réserver les trottoirs aux seuls piétons, poussettes et fauteuils roulants, qui sont souvent bousculés par les trottinettes et vélos", propose par exemple Maia, 60 ans. "Il faut créer de vrais îlots de fraîcheur dans les quartiers trop bétonnés (arbres, ombrages, accès à l’eau) ou mieux planter dans les parcs", suggère Jordane, 38 ans. Voila quelques-unes des 10.000 propositions faites par les Parisiens et soumises ensuite au vote pour établir les 18 grandes priorités regroupés en six thèmes principaux : l'apaisement et la cohabitation des différentes mobilités, la propreté et l'entretien de l'espace public (plus d'équipe de nettoyage, conservation des mobiliers urbains historiques mais aussi végétalisation de la ville), la sécurité, le logement, la solidarité et les commerces locaux.

Les 18 priorités des Parisiens tirées de la consultation "Dialogues parisiens". - Capture d'écran

Pas vraiment de surprise, donc, dans ces résultats. Bonne nouvelle au contraire estime la Ville de Paris, les priorités des Parisiens sont les mêmes que celles d'Anne Hidalgo. Il n y a "plus qu'à" accélérer et amplifier les politiques en cours pour tenir les promesses de campagne se félicite Emmanuel Grégoire, le 1er adjoint de la maire.