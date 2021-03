Coincé en Pologne Mathis, 4 ans et handicapé, attend de pouvoir rentrer à Vendin-le-Vieil

Mathis est né prématuré et porteur d'un lourd handicap cérébral qui le prive d'une grande partie de sa mobilité. Grâce à un vaste élan de solidarité, ses parents qui habitent Vendin-le-Vieil près de Lens, ont pu financer une intervention chirurgicale très lourde en fin d'année dernière en Allemagne. Pour compéter le traitement, l'enfant a été admis le mois dernier dans un centre de réadaptation très performant à Varsovie.

Le 20 février dernier Mathis, sa maman et son accompagnatrice de l'association "le combat de Mathis" s'envolaient pour la Pologne pour un séjour qui devait durer 2 semaines. Mais avant de prendre l'avion du retour, le 6 mars et comme le prévoit le protocole, Mathis, sa maman Mélissandre et Maude ont subi un test PCR de dépistage du coronavirus. "On a fait le test vers 20h dans une annexe de l'hôtel Marriot où nous étions hébergés, raconte Maude Melin-Dupon, et à 22h quand le résultat positif nous a été communiqué, l'hôtel nous a invités à quitter les lieux immédiatement".

Le séjour tourne au cauchemar

Après bien des vicissitudes l'enfant et les deux adultes se retrouvent confinés dans un centre à Varsovie, sans aucune information, entassés tous les trois dans une chambre minuscule et avec interdiction de sortir.

Une chambre minuscule, une salle de bain spartiate et interdiction de sortir - Maude Melin-Dupon

Ce n'est que ce lundi que le directeur du centre est venu leur dire qu'ils pourraient quitter l'établissement vendredi après 13 jours de confinement. En attendant, Mathis dépérit. "Il ne supportait pas le régime alimentaire et refusait de s'alimenter" déplore Maude. Ce lundi, les responsables du centre ont enfin consenti à répondre aux sollicitations de sa maman pour que l'enfant puisse enfin nourrir.

Mais il ne dispose pas de l'équipement qui l'accompagne habituellement, un écarteur pour ses jambes par exemple ou un système qui lui autorise la position verticale: tout était pris en charge par le centre de réadaptation, sa maman n'avait emmené que son fauteuil roulant.

On croise les doigts pour que le prochain test soit négatif...

Si tout va bien Mathis et ses deux accompagnatrices pourront rentrer en France mardi prochain. "Les billets sont réservés mais Air France nous demande de nouveaux tests PCR avant l'embarquement". Le rendez vous est pris pour dimanche "mais on sait qu'il peut être à nouveau positif", s'inquiète Maude Melin-Dupon.