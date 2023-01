Col de Banyuls : des militants rouvrent la frontière entre la France et l'Espagne

Le col de Banyuls a été rouvert vendredi dans la soirée. Les militants du collectif "Esborrem la frontera" (effaçons la frontière) indiquent en catalan sur leur page Twitter avoir déplacé les rochers fermant ce passage frontalier.

Dans une vidéo publiée sur leur compte Twitter, on voit un tractopelle déplaçant un rocher. Le collectif écrit "pendant que les responsables politiques maintiennent les passages frontaliers fermés, se réunissent et ne font rien, ce sont les voisins qui ouvrent le col de Banyuls. Dimanche 22 janvier, tout le monde est le bienvenu à la 26e foire de l'huile et l'olivier d'Espolla, dans l'Alt Empordà."

Il est écrit également : "Les gens de Catalogne du Nord trouveront le chemin ouvert. Si vous en avez envie, vous pouvez laisser votre message sur une des pierres qui jusqu'ici empêchaient de traverser le col de Banyuls."

"On refait la même opération que l'an passé"

Pourtant, la réouverture du col de Banyuls a été évoquée lors du sommet Espagne-France jeudi dernier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'une réouverture était envisagée cet été, sous condition de la création de brigades mixtes. Mais le collectif catalan n'y croit pas. "On attendait le sommet pour voir si une solution allait être trouvée, mais le message c'est que les passages frontaliers vont rester fermés, explique Josep Maria Tegido-Mallart, membre du collectif. Vu les circonstances du week-end, avec la foire de l'huile d'Espolla, on a refait la même opération que l'an passé : rouvrir le col de Banyuls pour que tout le monde puisse le traverser."

Car ce n'est pas la première fois que le collectif se mobilise pour rouvrir le col. L'année dernière, la même opération avait été menée notamment à l'approche de la foire de l'huile d'Espolla.

Un tractopelle mobilisé. - Collectif Esborrem la frontera