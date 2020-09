Maurienne, Tarentaise, un col mythique, un col inédit... le Tour de France est en Savoie !

C'est la troisième semaine du Tour de France et il arrive enfin en Savoie. Au programme ce mercredi, 170 km entre Grenoble et Méribel, et des passages notamment au mythique Col de la Madeleine et au tout nouveau Col de la Loze. Tout le monde est prêt, il ne manque plus que les coureurs.

C'est l'une des étapes la plus attendues de cette grande boucle. Le Tour de France arrive en Savoie ce mercredi, 170 km entre Grenoble et Méribel. Après un départ d'Isère, un passage par la vallée de la Maurienne, le premier gros morceau de cette étape est la montée du col de la Madeleine, à 2000 mètres d'altitude.

Des touristes au rendez-vous

Malgré l'interdiction de stationner, il y aura bien sûr du monde au bord de la route, des locaux mais aussi des touristes comme Myriam, une belge de 64 ans. "Notre but était de venir dans les montagnes et comme on a jamais vu le Tour de France, c'est le moment d'en profiter. J'ai vraiment le temps long de voir comment ça se passe. _Ma soeur m'a dit que ce sont des moments inoubliables_." Pas fan de cyclisme, son mari, Henry, vient lui aussi pour l"ambiance "ça va être encore être le bordel comme d'habitude".

Celliers, village habitué du Tour

Les coureurs descendront ensuite direction Moutiers et passeront notamment par Celliers, 40 habitants. Ce village est un habitué du Tour, c'est la 27ème fois qu'il y passe.

Claude, 64 ans sera au bord de la route cet après midi. Elle a toujours habité à Celliers et des étapes du Tour de France elle en a vu passer un certains nombre. "C'est un vrai événement social qui m'étonne toujours. Chez les spectateurs, il y a de l'empressement, de l'énervement parfois. La dernière année que le Tour est monté, le parking devant la mairie était un immense village de camping-car avec des véhicules car qui stationnent sans discontinuer. Les années de descente on s'attend à avoir un peu moins de monde."

Celliers, le petit village en contrebas du col de la Madeleine reste méconnu et c'est vraiment l'occasion de le mettre en lumière"

Mais malgré cela, dès que le tour passe il faut marquer le coup. Une banderole de bienvenue sera affichée sur la façade de l'ancienne mairie, au programme également une vente de pain fait dans le four communal et d'une meule de beaufort fabriqué bien sûr à Celliers. Roland préside le syndicat d'initiative. "Celliers, le petit village en contrebas du col de la Madeleine reste méconnu et c'est vraiment l'occasion de le mettre en lumière." Et selon Claude, l'effet tour se ressent. "_Les touristes qui viennent ensuite disent _'on a vu votre village à la télé au Tour de France, on voulait se rendre compte". Les coureurs seront dans le village à partir de 15h30.

Le Col de la Loze comme bouquet final

Direction ensuite Brides-les-Bains puis c'est parti pour LE moment le plus redouté du tour par beaucoup de coureurs : le col de la Loze, à Méribel. Inédit, il risque de faire souffrir avec ses pentes à 20% lors des derniers kilomètres.

Emmanuel Macron sera présent à l'arrivée pour sa première apparition sur le Tour de France. Jeudi, les coureurs restent en Pays de Savoie avec une étape entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Là encore ils devront s'accrocher avec des passages aux cols de Roselend, des Saisies, des Aravis et la montée du plateau des Glières.