Col du Pourtalet : à dix jours de l'ouverture du Petit Train d'Artouste, la vallée d'Ossau coupée de l'Espagne

D'autres roches menacent de tomber, sur la D934, la route départementale entre Laruns et le col du Pourtalet, en vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques). Des experts doivent revenir sur les lieux de l'éboulement ces prochains jours, la route départementale devrait restée bloquée encore plusieurs semaines. Elle est barrée aux automobilistes et aux piétons à quatre kilomètres des ventas, au sommet du col, depuis que 600 à 800 mètres cubes de roches se sont effondrées sur la route , ce mercredi 3 mai vers 19h30. À dix jours de l'ouverture du Petit Train d'Artouste, dont 40 à 50 % de la clientèle est espagnole, les acteurs du tourisme sont inquiets, tout comme les Français, privés de courses à la frontière, et les patrons de ventas, désertes de l'autre côté du barrage routier.

Ventas désertes et inquiétude pour la saison estivale

"Tant que la route est fermée, personne au Pourtalet !" se désole Eduardo Petruso, patron des ventas Petruso, qui attend des nouvelles "pour savoir ce qu'on fait : est-ce qu'on donne des vacances au personnel, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on reste ouvert, qu'est-ce qu'on fait ?". Côté français, le directeur de la station d'Artouste s'inquiète à l'idée que le Petit Train rouvre sans sa clientèle espagnole. "Ce n'est pas que le petit train, c'est l'ensemble des socio-professionnels du tourisme qui seraient impactés sur toute la vallée... Mais je ne peux pas imaginer que la route ne rouvre pas !", assure Jean-Christophe Lalanne. La saison estivale représente désormais 70 à 80 % de l'activité annuelle de la station.

L'éboulement a eu lieu au niveau du deuxième paravalanche, près du caillou de Soques. © Radio France - Manon Claverie

À Laruns aussi, on sent un vide depuis que la route du Pourtalet est fermée. "D'habitude, sur cette terrasse, on entend parler espagnol", assure Marie-France, de Béost, en buvant son café sur la place. Sa fille Sandra, qui vit en région parisienne, ne pourra pas rapporter des cigarettes d'Espagne à son cousin, au retour des vacances, cette fois. "Tant pis, il les achètera en France à 11 euros le paquet". Pour faire le plein de tabac, Mickael part désormais à la découverte des ventas de la vallée d'Aspe. "Cela fait une balade !", s'amuse-t-il. Une balade de presque 1 heure 30 de voiture jusqu'à Candanchu, via le col de Marie-Blanque. Dans son épicerie, de l'autre côté de la place, Éric est inquiet de ne plus voir d'espagnols venir "acheter du fromage français. Pas de la charcuterie parce qu'ils savent la faire mais du fromage, ils viennent beaucoup en acheter. Et puis il y a aussi les Français qui, sachant que le Pourtalet est fermé, ne viennent pas jusqu'à Laruns".

Les randonneurs profitent de la tranquillité

"Je n'aurais pas eu l'énergie d'aller au bout, de toute façon", sourit Clément. © Radio France - Manon Claverie

Les seuls qui en profitent, finalement, ce sont les randonneurs. Thierry et Stéphanie se sont aventurés près de la zone de l'éboulement, au-dessus du Pont de Camps. "On profite de la tranquillité de la montagne, sans voiture. Cela nous a permis de voir des animaux, un renard par exemple. La nature reprend ses droits", racontent les Lot-et-Garonnais. Clément, un cycliste, est obligé de poser le pied par terre quatre kilomètres plus tôt que d'habitude. "Je ne pense pas que j'aurais eu l'énergie de continuer, de toute façon", sourit-il avant de faire demi tour devant les barrières.