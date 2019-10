Colère dans une cité HLM de Cherbourg : "450 euros pour 5 ampoules ! ils nous prennent pour les idiots du village "

Cherbourg, France

3 mois après avoir alerté sur la hausse des charges dans leur cité, les habitants de la Cité Deslandes -45 logements-à Cherbourg se mobilisent de nouveau. Fin juin; ils avaient reçu un rappel des charges de leur bailleur social Presqu'ile Habitat : une facture de chauffage passée de 80 à 400 euros supplémentaire pour certains foyers !

Selon les locataires, Presqu'ile Habitat n'a prévenu personne de la forte augmentation.

3 mois plus tard , les locataires n'ont pas plus de réponses alors que l'électricité des communs aussi est en hausse et que la tarification individualisée promise n'a pas été mise en place. Ils veulent faire entendre leur droit et ont saisi le délégué du défenseur des droits à Cherbourg et envisagent d'autres actions

Crainte de nouvelles hausses

Richard Bameul, locataire dans la Cité Deslandes, membre du collectif des locataires, a vu lui sa facture grimper de 300% dit il

Il y a eu un changement de contrat et un hausse des taxes de l'Etat d'accord, mais le reste c'est quoi ? et l'électricité des communs, 450 euros pour 5 ampoules ? On nous accuse aussi d'avoir des branchements sauvages. ils nous prennent pour les idiots du village. Et en janvier on risque de payer encore. On est censé être dans des logements à loyers modérés et on se retrouve dans des logements très chers. Richard, habitant de la Cité Deslandes

Les locataires doivent rencontrer une nouvelle fois mercredi prochain le délégué du défenseur des droits.

De son côté le bailleur Presqu'île Habitat précise qu'un échelonnement des charges a été proposé dès la fin juin Concernant le prix du gaz, il renvoie la responsabilité à l'Etat et à une taxe mise en place en 2014 pour les particuliers : elle est passée de 1€27/MWh en 2014 à 8€45/MWh en 2018, soit une hausse de 565% depuis sa mise en place. Le bailleur précise enfin que des travaux de réhabilitation de la résidence ont été réalisée en 2016 pour un montant de 11 500€ par logement.