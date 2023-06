Colère des "assmats" après la fermeture annoncée du Relais Petite Enfance de Saint-Just-le-Martel

C'est un local bien connu depuis presque 10 ans, et qui ne fêtera peut-être pas son dixième anniversaire. Le Relais Petite Enfance va fermer dès septembre, suite au départ non-remplacé de son animatrice. Si, du côté de la mairie, on explique que la fermeture n'est que temporaire, les assistantes maternelles en doutent fortement.

C'est lors d'une réunion en ce mois de juin que les principales concernées ont appris de la part du maire Joël Garestier la nouvelle. "Nous avons été très déçues" explique Aline, l'une des nounous de St Just. D'autant qu'au départ, le problème semble être un problème de recrutement, mais les assistantes maternelles expliquent avoir trouvé une remplaçante. Le CV a été transmis au maire qui pour l'instant n'a pas pris de décision.

Baisse des effectifs ? Pas vraiment répondent les assmats

Il s'agit aussi d'un "problème économique", dans un contexte de baisse des effectifs des assistantes maternelles. "C'est certes vrai, ici comme partout en France" estime Aline, "mais ce qui est faux, c'est que le RPE ne connaît pas de baisse de fréquentation. Le taux est stable aux alentours de 55%, ce qui est énorme comparé à d'autres communes."

Depuis son ouverture en 2014, la commune et la Caisse d'Allocation Familiale ont fait des investissements, comme une grande piscine à balles, une cabane à toboggan ou encore un tapis pour motricité. Le Relais Petite Enfance coûte 18 000 euros à la commune chaque année, mais 43% des frais de fonctionnements sont pris en charge par la CAF. De plus, s'il remplit ses missions, la commune peut toucher jusqu'à 3 000 euros de la CAF.

"C'est un service nécessaire"

Dès lors, l'incompréhension demeure chez les assistantes maternelles. Surtout que le lieu semble utile à les écouter. "On a beaucoup d'enfants hypersensibles et s'ils ne passaient pas par le relais, ils rentreraient à l'école avec de grosses difficultés" explique Laurence, dit Lolo, une des nounous. "Ils font des activités qui sont différentes de chez nous, où ils se sentent comme chez eux. On est en colère, déçues, dégoutées..."

En lançant une pétition sur internet ainsi que chez les commerçants de la commune, les "assmats" ont reçu beaucoup de marque de soutien, "de parents déçus, par exemple que leur troisième enfant ne passe pas par le relais, comme les deux autres avant eux" continue Laurence. Plus de 300 signatures chez les commerçants, 200 sur internet.

La mairie répond que rien n'est acté

Le maire de la commune assume cette fermeture. "La titulaire du poste s'en va et on suspend jusqu'à la décision de décembre les activités du RAM" explique Joël Garestier, mais il ne ferme pas la porte à une reprise de l'activité. "Nous rediscutons avec la CAF notre politique jeunesse et on va voir où on met nos moyens. Le RPE sera abordé dans ce contexte, globalement, et on verra si on le maintien ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a aucune fermeture définitive d'actée." Le premier édile de Saint-Just le Martel explique qu'une fermeture doit être votée en conseil municipal. Ce point n'est pas à l'ordre du jour du conseil de ce 27 juin.