Colère des écologistes après l’arrachage d’une centaine d’arbres en période de nidification à Sérignan

Des voix s'élèvent à Sérignan dans l'agglomération de Béziers après l'abattage d'une centaine d'arbres d'après les écolos dont 70 pins bicentenaires. Cette intervention survenue le 24 avril dernier, en pleine période de nidification des oiseaux est vivement dénoncée notamment par EELV du Biterrois.

ⓘ Publicité

Un bassin de rétention doit y être construit d'ici cet été avenue Georges Frêche. Les travaux d'aménagement, attendus depuis une quinzaine d'années ont pour objectif de sécuriser les biens et les personnes.

12.000 m3 de terre à enlever

“Nous ne sommes pas opposés à des aménagements de ce type’' précise Yann Geshors, le secrétaire d’EELV dans le Biterrois. ''Mais cette période d’abattage est irréfléchie. Pourquoi venir couper ses arbres en pleine période de nidification ? Pourquoi ne pas avoir attendu encore quelques mois avant d'enlever ces arbres dont certains sont cinquantenaires. C’est une absurdité totale.”

loading

Le terrain situé sur un espace protégé d'après le PLU, jouxte un corridor écologique. Cet espace de 5.000 mètres carrés appartient à Viaterra, le lotisseur communautaire de l’agglomération de Béziers. Le terrain avait été acheté en 2015 par le président de l’époque Frédéric Lacas, l'actuel maire de Sérignan.

Mea-culpa du porteur du projet

"Je reconnais une erreur de planification sur l'abattage des arbres" explique Joël Daures le directeur général de Viaterra. "C'est un problème de calendrier. Un loupé de notre part. Nous avons peu de marge de manœuvre entre la période nidification et celle pour réaliser les travaux. Il est impossible de réaliser ce bassin en période de pluie et hivernale. Nous voulions absolument réaliser ce chantier avant la période estivale pour ne gêner personne. N'oublions pas aussi ce que nous avons fait il y a un an et demi avec Monsieur FANJAUD Jean-Paul".

loading

A proximité de cet abattage , ViaTerra avait l'intention en 2021 de détruite un millier d'arbres (20.000 m2) appartenant à un propriétaire privé dans le but d'aménager afin d'agrandir et aménager la ZAC de Bellegarde route de Valras. A l'époque le projet avait fait grand bruit. Viaterra était présidé à l'époque par l'ancien présidente de l'agglomération Fréderic LACAS. La mobilisation de Sérignanais et de militants écologiques avait porté ses fruits. A son élection à la tête de l'agglomération de Béziers, Robert Ménard avait abandonné le projet préservant ainsi ce poumon vert.

À lire aussi 20.000 m² de pinèdes sauvés à Sérignan après la mobilisation d’amoureux de la nature

"Nous sommes perçus comme des extrémistes"- Nicole Bartoli

"Il n'y a pas de remise en question" déplore de son côté Nicole Bartoli qui œuvre pour la défense de la faune et de la flore. La coprésidente de l'association Protection Arbres et Faune Occitanie (PAF) se dit excédée de voir ce manque d'intérêt pour la biodiversité : "Il y a un passage en force, ici ou ailleurs sans tenir compte du changement climatique qui s'accélère. On fait, on ne déclare pas. Ce passage en force est un déni de démocratie. On met les gens devant le fait accompli."

loading

"Un passage en force, un déni de démocratie."- Nicole Bartoli

"Les écologistes, nous sommes perçus aujourd'hui comme des extrémistes. Mais au contraire, en période de réchauffement climatique, nous demandons simplement que ces interventions soient faites de manière intelligente. Je ne pense pas qu’il y ait un caractère d’urgence à abattre ces arbres. L’office français de biodiversité communique de plus en plus aux collectivités en disant attention, ne coupez pas les arbres. On en a besoin pour la biodiversité et pour retenir l’eau”.

À l'entrée du site, aucun permis de construire annonçant la création d'un bassin de rétention n'a été installé. "Toutes les autorisations sont obtenues pour la réalisation de ce parc d'activités économiques" conclut Joël Daures le directeur général de ViaTerra. "Les autorisations sont anciennes. Je reconnais aussi qu'on aurait dû faire un affichage en conséquence, voire une réunion d'information sur le terrain. Ce projet de bassin est un vieux projet. Les travaux d'aménagement sont nécessaires pour sécuriser les personnes et les biens et ils sont attendus par la population".

Une voisine excédée par la coupe de ses arbres sans autorisation

Lors de l’intervention, les arbres d’une voisine ont été tronçonnés rajoute Yann Geshors : "elle a découvert le soir, en venant sur son terrain, que ses arbres avaient été coupés tout le long de sa clôture. Elle a appris que la commune voulait racheter ses parcelles. Elle refuse de les vendre. C’est très facile de nous traiter d’extrémistes de la biodiversité. Sauf que nous sommes-là pour défendre, la biodiversité et l’être humain présent sur ce territoire. Si on défend les arbres, on défend les citoyens".

Suite à cette nouvelle mobilisation de protection de la nature, la ville de Sérignan n’a pas tardé à réagir sur sa page FaceBook en informant les habitants de son projet d’aménagement d’un bassin de rétention en cas d’inondation.

"Après la mise hors d’eau quasi-totale de Sérignan qui s’est achevée fin 2021 avec la création des deux grands bassins de rétention des eaux pluviales le long de la RD64, Viaterra termine actuellement, pour le compte de l’agglomération Béziers Méditerranée, l’aménagement d’un ultime ouvrage – un bassin de rétention des eaux de ruissellement identifié dans le dossier Loi sur l’eau. Ce dernier, situé à côté du lycée Marc Bloch, a vocation à récupérer les eaux qui viennent de la ZAC (de compétence communautaire) de Bellegarde lors de forts épisodes pluvieux.

C’est aussi pour cela que la route de Valras-Plage a été coupée pendant les vacances de février. Il a fallu aménager un ouvrage passant sous la départementale et drainant les eaux depuis la zone commerciale vers ce bassin de rétention en cours d’aménagement. Le parking des élèves du lycée étant en partie impacté, la ville en a mis à disposition un second au-dessus de l’établissement scolaire. L’ensemble des très nombreux ouvrages d’envergure réalisés sur notre territoire : le long de l’Orb (avec le mur digue), sous le parvis Cabrillac (puissante pompe évitant l’envahissement du cœur de ville), creusement de vastes bassins de rétention, canal de crête et son énorme stockage en lisière de Valras-Plage, préserve Sérignan des inondations par les eaux du fleuve et de ruissellement.

Cette protection complète des personnes et des biens a été un des premiers grands chantiers initiés dès 2008 par Frédéric Lacas et ses équipes successives poursuit le service communication de la ville de Sérignan. Il a été bouclé grâce à la persévérance de la ville aidée par l’État, l’Europe et la Communauté d’agglomération, en 15 ans ! Un temps record à l’échelle administrative, financière et opérationnelle pour finaliser ces projets pharaoniques. Sérignan est maintenant une des villes les mieux adaptées pour lutter contre les conséquences dévastatrices des épisodes cévenols qui, des décennies durant l’ont durement touché, et qui sont encore aggravées par le dérèglement climatique"