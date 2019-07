Colère des habitants de Vallabrègues contre la fermeture de la Poste pour 15 jours

Le bureau de poste de Vallabrègues (Gard) est fermé depuis lundi pour 15 jours pour cause de congés. Les habitants et le maire sont furieux.

Vallabrègues, France

"C'est l'été, nous aurons le plaisir de vous retrouver le 22 juillet." Voilà ce qui est affiché sur le bureau de poste de Vallabrègues juste à côté de la maire. Une fermeture depuis lundi pour deux semaines à cause des vacances d'été. Jusqu'au 22 juillet, les habitants doivent donc obligatoirement prendre la voiture et se rendre à Beaucaire ou Comps pour retirer un recommandé ou de l'argent. Il faut donc faire trente minutes de voiture aller-retour. Un vrai coup dur pour la commune et ses 1.300 résidents. Vallabrègues ne possède pas de distributeur de billets.

"Ras-le-bol mais vraiment" - Marie, une habitante

Inquiétudes pour la vie économique de la commune

Le sujet est particulièrement sensible dans les rues de Vallabrègues. "Je ne comprends pas" s'énerve Marie. Cette retraitée n'a pas de voiture et doit s'adapter : _"Il faut sortir le chéquier. La Poste est déjà fermée l'après-midi. On dépasse les limites là." Un sentiment d'injustice partagée par une grande partie des habitants. Ils craignent à terme une fermeture définitive. Le Maire, lui, s'inquiète pour la vie économique de sa commune. "Si vous habituez les gens à aller à Beaucaire pour retirer de l'argent. Ensuite, ils iront là bas chez le boucher ou pour faire d'autres course, c'est le risque"_ souligne Jean-Marie Gilles.

"On veut du contact humain notamment dans les villages" - Jean-Marie Gilles, le maire de Vallabrègues

Le maire sait de quoi il parle puisque c'est un ancien postier.

La réponse de la Poste

De son côté, la Poste a répondu au courrier du maire de Vallabrègues.