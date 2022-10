Colère des locataires de Vallis Habitat contre l'augmentation des loyers

Inquiétude et colère chez les locataires de Vallis Habitat. Le bailleur social public vauclusien, qui s'apprête à tomber dans le giron du bailleur social privé Grand Delta Habitat, va augmenter ses loyers de 3,5%, à compter du 1er janvier 2023. Une hausse qui ne passe pas alors que la vie est de plus en plus chère : les factures d'énergie, le carburant, l'alimentation et maintenant les loyers. Une trentaine de manifestants se sont donc rassemblés ce jeudi matin devant le siège de Vallis Habitat à Avignon, à l'occasion d'un conseil d'administration.

ⓘ Publicité

"C'est du mépris des locataires et des plus précaires." - Michel Mus, président de la CNL 84

Fabienne Vera est locataire chez Vallis Habitat et membre de la Confédération nationale du logement. Entre son loyer qui augmente et ses factures, elle doit faire un choix. "Mon loyer va prendre quinze euros par mois, calcule-t-elle. Mes factures de gaz et d'électricité ont pris cent euros. Je ne pourrais pas tout payer alors j'ai fait un choix : je n'allumerai pas le gaz cet hiver, je ne me chaufferai pas". Jean-Marie est lui locataire quartier Pont des Deux Eaux, à Avignon. Il constate qu'il vit moins bien qu'avant. "Tout augmente. Depuis la guerre en Ukraine, on rétrograde. On régresse au lieu de progresser."

Michel Mus, le président de la CNL 84 est lui en colère contre les décideurs. "En plus de donner Vallis Habitat à Grand Delta Habitat, ils augmentent les loyers. Mais ça va mal finir, les gens n'en peuvent plus, les gens n'y arrivent plus ! C'est du mépris des locataires, des plus précaires", s'énerve-t-il. Au moment de l'annonce de l'absorption de Vallis Habitat, la direction de Grand Delta Habitat s'était engagée à ne pas augmenter les loyers. Finalement, l'augmentation a lieu avant la fusion.