Colère des magistrats : des mobilisations partout en France pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice

Dénonçant leur "souffrance" au travail et leur "désespérance", magistrats et greffiers se sont rassemblés ce mercredi partout en France aux côtés des avocats pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice.

Les magistrats étaient appelés à descendre dans la rue ce mercredi pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice. Un appel à la grève nationale a été lancé par une intersyndicale, qui regroupe 17 organisations. Des rassemblements ont eu lieu dans une trentaine de villes françaises, selon le réseau France Bleu.

Point d'orgue de cette journée de mobilisation, des centaines de magistrats, greffiers et avocats se sont réunis à la mi-journée devant le ministère de l'Économie et des Finances, à Paris. Les syndicats réclament notamment une rencontre avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Auvergne-Rhône-Alpes

Une délégation drômoise s'est rendue à Grenoble pour rejoindre la manifestation, selon France Bleu Drôme Ardèche. Une autre, composée d'une vingtaine d'Ardéchois, s'est rassemblée sur les marches du tribunal judiciaire de Privas. "Je suis obligée d'emporter des jugements à rédiger tous les week-end" témoigne une magistrate du tribunal de Privas.

Bourgogne-Franche-Comté

A Besançon, dans le Doubs, une centaine de magistrats, greffiers et avocats se sont réunis à la mi-journée devant le palais de justice, rapporte France Bleu Besançon. "Selon les chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, le tribunal judiciaire de Besançon devrait disposer a minima de 57 magistrats et 125 fonctionnaires pour pouvoir travailler correctement, alors que les effectifs actuels sont de 30 magistrats et 74 fonctionnaires", a dénoncé Julie Fergane, vice-procureure de la République et déléguée régionale adjointe du Syndicat de la Magistrature.

Bretagne

Une cinquantaine de greffiers, magistrats et avocats se sont rassemblés vers midi devant le tribunal judiciaire de Vannes, dans le Morbihan, selon France Bleu Armorique. Céline Courric, greffière depuis un an et demi à Vannes, se dit épuisée et raconte son quotidien : "Il n'est pas rare de terminer à 23 heures en audience et d'être là à 8 ou 9 heures le lendemain matin".

Nous avons les piles qui s'entassent, notamment des dossiers avec de forts enjeux, ceux de personnes condamnées pour violences conjugales

A Brest, dans le Finistère, juges, greffiers et magistrats étaient attendus dès 13h30 sur les marches du palais de justice, rapporte France Bleu Breizh Izel. "Depuis plusieurs années, on alerte sur le sous-effectif, témoigne à l'antenne Audrey Berrier, juge et déléguée du l'Union Syndicale de la Magistrature au tribunal de Brest. On est deux pour faire le travail de trois juges ! Nous avons les piles qui s'entassent, notamment des dossiers avec de forts enjeux, ceux de personnes condamnées pour violences conjugales, avec interdictions de contact, de paraître qu'elles ne respectent pas. On en est informés mais on ne peut pas traiter ces incidents, avec des risques de passer à côté."

Centre-Val-de-Loire

A Tours, en Indre-et-Loire, le rendez-vous était fixé à 13 heures devant le palais de justice. Les magistrats ont reçu le soutien des avocats, selon France Bleu Touraine. "On a tous envie de bien faire, témoigne affirme Solène Barbier, juge d'application des peines depuis 12 ans. Ma journée commence souvent avant 9 heures et se termine vers 22 heures ou minuit, avec des audiences tardives, des week-ends et des vacances qui sont sacrifiées, nos familles qui sont sacrifiées, notre santé également".

Les logiciels ne fonctionnent pas. Le réseau ne fonctionne pas… à peu près tous les jours

Marine Berton, greffière, subit d'autres problèmes : "Les logiciels ne fonctionnent pas, retaper des peines à la main ça prend du temps. Le réseau ne fonctionne pas… à peu près tous les jours."

Des rassemblements ont également eu lieu à Bourges, dans le département du Cher, et à Châteauroux, dans le département de l'Indre, d'après France Bleu Berry. "On peut constater une véritable souffrance au travail, des arrêts maladies, une certaine désillusion", témoigne Me Marie-Laure Briziou-Henneron, bâtonnière du barreau de Châteauroux.

Dans le Loiret, une cinquantaine de magistrats, juges et procureurs, et de greffiers et agents de justice se sont rassemblés sur les marches du Palais de justice d'Orléans, rapporte France Bleu Orléans. Lili Glaymann, juge aux affaires familiales, fait un calcul : "Pour rendre des décisions lors de séparations, en dehors des divorces, sur les questions de garde d'enfants, de pensions alimentaires, nous appelons 15 situations sur un créneau de quatre heures. Ce qui veut dire 15 minutes par dossier, soit 3 minutes 45 laissés à chacun des parents et chacun de leurs avocats pour nous parler."

Grand Est

A Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le rassemblement était prévu à 12h30 devant la cité judiciaire, selon France Bleu Sud Lorraine. Maurice Schreyer, secrétaire régional adjoint de la CFDT Interco Justice Lorraine, dénonce lui aussi un manque d'effectifs et des équipements "obsolètes" et "inadaptés" : "On utilise des petits cahiers et des répertoires comme il y a 50 ans".

A Reims, dans la Marne, France Bleu Champagne-Ardenne a recensé un peu moins d'une centaine de personnes devant la cour d'appel. Parmi elles, des magistrats, personnels de greffe et avocats venus de Reims, de Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. "Les moyens sont pathétiques. On en paye de notre personne", souligne Anne Hussenet, présidente de la chambre de l'instructrion à la Cour d'appel de Reims.

Hauts-de-France

Dans la Somme, magistrats, greffiers et avocats se sont donné rendez-vous à midi sur les marches du palais de justice d'Amiens. Selon France Bleu Picardie, les représentants syndicaux locaux sont ensuite partis à Paris, pour rejoindre le rassemblement national sous les fenêtres de Bercy.

A Lille, dans le Nord, la mobilisation a débuté à 13h30 devant le palais de justice, d'après France Bleu Nord. Antoine Chaudey, avocat au Barreau de Lille, président du syndicat des avocats de France s'est dit épuisé par ces conditions : "Pour moi c'est une forme de travail forcé. Il faut plus de personnels, la France est bien en deçà des moyennes fixées au niveau européen."

Nouvelle-Aquitaine

Les personnels de la justice se sont rassemblés dans les deux Charentes. Magistrats, greffiers et avocats ont manifesté devant les tribunaux de La Rochelle, Saintes et Angoulême. Ils étaient une quarantaine à La Rochelle, environ 120 à Angoulême, selon France Bleu La Rochelle.

En Haute-Vienne, près d'une centaine de juristes se sont réunis devant la cour d'appel de Limoges, en début d'après-midi, rapporte France Bleu Limousin. "Nous fonctionnons aujourd'hui dans un archaïsme au niveau de la justice", déplore Sophie Grimault, greffier au tribunal judiciaire de Limoges.

En Dordogne, France Bleu Périgord a recensé 80 à 100 personnels de tribunaux à Périgueux à la mi-journée. Un rassemblement avait également lieu à Bergerac.

Ils étaient une trentaine, devant le tribunal de Guéret, en Creuse, rapporte France Bleu Creuse.

A Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, France Bleu Pays Basque a compté environ 70 robes noires devant le palais de justice. Selon Marc Mariée, procureur-adjoint, seul un "doublement des effectifs du parquet mettrait la France au niveau des standards européens".

Normandie

A Caen, dans le Calvados, une centaine de magistrats, greffiers et avocats se sont mobilisés, d'après France Bleu Normandie. Ils étaient une cinquantaine devant le palais de justice d'Alençon, dans l'Orne. Le rythme est soutenu et "on souffre, on souffre de ne pas rendre une justice comme on aimerait la rendre" admet Adeline Duval, l'une des cinq juges des enfants du Calvados, qui fait son possible pour maintenir "un maximum d'humanité" avec les familles et les enfants dont elle a la charge.

Occitanie

Une centaine de magistrats, greffiers ou encore avocats se sont réunis en début d'après-midi devant le palais de justice de Nîmes, dans le Gard, selon France Bleu Gard Lozère.

Près de 200 personnes se sont rassemblées sur les marches de la cour d'appel de Montpellier, dans l'Hérault, d'après le décompte de France Bleu Hérault. "Pour préparer l'audience de lundi je suis venu travailler dimanche sans être payé", témoigne Abdessamad Errabih, juge au tribunal correctionnel de Montpellier. Le magistrat dénonce aussi le manque "cruel" de moyens matériels avec des ordinateurs lents, des salles non équipées pour projeter des vidéos lors des audiences : "Quand on me demande de projeter une vidéo, une fois sur deux à l'audience je dis que nous n'avons pas les moyens de le faire. J'ai honte."

Pays de la Loire

Des magistrats et greffiers de Laval, en Mayenne, étaient appelés à se rendre à la mi-journée devant la cour d'appel d'Angers, pour un rassemblement régional, explique France Bleu Mayenne.

Des rassemblements étaient également prévus devant les tribunaux de La Roche-Sur-Yon, en Vendée, et de Nantes, en Loire-Atlantique, selon France Bleu Loire Océan. A Nantes, le nombre de dossiers d'instruction clôturés toujours dans l'attente d'une date d'audience est autour de 230. C'est quasiment le double par rapport au premier confinement.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Des manifestations étaient également prévues dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, devant les tribunaux de Marseille, Aix-en-Provence et Draguignan, d'après France Bleu Provence. "A Aix-en-Provence pour voir un juge aux affaires familiales, il faut attendre un an à partir du moment où on a déposé une requête. C'est bien trop long alors que ces situations sont souvent urgentes", témoigne Florent Boitard, vice-procureur au tribunal judiciaire de Marseille et délégué régional PACA de l'Union syndicale des magistrats.