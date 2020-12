Colère des policiers : des contrôles routiers sans contravention ce vendredi à Périgueux

Les policiers sont en colère et ils vont le faire savoir. À l'appel du syndicat Alliance, ils organisent une action à Périgueux ce vendredi, un contrôle routier sur le rond-point Tourny où aucune contravention ne sera dressée.

"Nous allons faire de la pédagogie, expliquer les raisons de notre mécontentement et dire que nous ne sommes pas racistes", explique Ludovic Monnier, le délégué départemental adjoint du syndicat Alliance Police en Dordogne.

"On exige de ne plus passer pour des racistes"

Ce mouvement de contestation est né après l'interview du président de la République, Emmanuel Macron, sur le média en ligne Brut. Il avait évoqué les contrôles au faciès et des discriminations. Le chef de l’État avait notamment annoncé la mise en place d’une plate-forme de signalement.

"C'est quand même notre premier employeur, celui a qui nous avons donné une pleine satisfaction lors des mouvements sociaux et lors d'attaques terroristes. Et là, il y a un revirement de situation, poursuit Ludovic Monnier. On exige le droit à la présomption d’innocence, à ne plus passer pour des racistes. On demande juste à faire notre travail en paix, comme des policiers républicains que nous sommes et non pas comme une milice comme on peut l'entendre dans les médias."

Une action similaire à Bergerac

Un premier appel avait déjà été lancé par ce même syndicat Alliance et par Unité SGP Police FO pour ne plus faire des contrôles d'identité. Cette fois-ci, les policiers veulent aller plus loin. Le contrôle routier doit débuter à 11h30 rond point Tourny à Périgueux ce vendredi. Un second est prévu dimanche à partir de 11h à Bergerac place de Lattre de Tassigny.