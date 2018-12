Colère des policiers : "Une prime de 300 euros ce n'est pas suffisant" selon Arnaud Paris du syndicat Alliance

Amiens, France

Gilets jaunes, manifestations de lycéens, marché de Noël à surveiller... le mois qui vient de s'écouler a été épuisant pour les policiers de Picardie. Le syndicat Alliance, avec d'autres syndicats policiers, appellent à un _"mercredi noir"_dans les commissariats, notamment dans la Somme.

Répondre uniquement aux appels d'urgences

Malgré les négociations en cours avec le ministre de l'Intérieur, l'appel à "fermer les commissariats" est maintenu, affirme Arnaud Paris. Le secrétaire départemental adjoint d'Alliance dans la Somme était l'invité de France Bleu Picardie à 8h10. Concrètement, les commissariats resteront ouverts, mais les agents sont invités à n'intervenir que pour répondre aux appels d'urgence : "Quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, bien sûr on va intervenir. En revanche, un tapage ou un contrôle routier, ne sont pas prioritaires", précise le syndicaliste. Pour les dépôts de plainte, mieux vaut repasser demain.

Manques de moyens et d'effectifs

Les policiers demandent un "retour sur investissement" après ce mois de contestation sociale qui les a épuisés. La nuit dernière, l'Assemblée nationale a voté une prime exceptionnelle de 300 euros pour les 111.000 policiers et militaires qui ont participé aux récentes opérations. "Ce n'est pas suffisant", estime Arnaud Paris, car "à côté de ça, on a nos collègue qui ont des astreintes qui ne sont pas payées depuis l'automne", explique-t-il, avant d'ajouter : "On voudrait aussi des moyens sur le mobilier et pour les équipements". Sans oublier, le manque d'effectifs : "Il faudrait 20 à 30 fonctionnaires pour fonctionner correctement", estime Arnaud Paris.

Même si les manifestations de gilets jaunes se sont déroulées globalement dans le calme dans la Somme, Arnaud Paris l'affirme : "Les collègues sont à bout, tout le monde en a marre".