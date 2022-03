Une trentaine de psychologues sont venus manifester ce jeudi 10 mars, une troisième protestation depuis juin 2021. Les revendications sont multiples : plus de reconnaissance, un recrutement massif des psychologues et une revalorisation des salaires.

Colère des psychologues à Nancy : "on privilégie la quantité, à la qualité des soins ! "

Dictaphone à la main, Virginie Tounkara psychologue à Nancy et déléguée syndicale CGT crie son "ral le bol" et énumère les revendications : "un semblant de reconnaissance, parce que dans les faits rien n'avance, recrutement massif de psychologues dans l'hôpital public, revalorisation des salaires"... Une trentaine de psychologues sont venus manifester leur mécontentement, ce jeudi 10 mars, devant l'ARS de Meurthe-et-Moselle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face au manque de personnels, tous dénoncent l'allongement des listes d'attente, pour accéder aux soins. Un manque qui se fait ressentir particulièrement dans les centres médico-psychologiques pour enfants, témoigne Marie-Anne. Elle travaille dans le centre à Maxéville depuis 1984, "les délais vont de 3 à 6 mois, c'est du jamais-vu". C'est "catastrophique, alors que pendant ce temps là, la situation psychique des enfants peut fortement se dégrader", alerte cette psychologue.

Démantèlement des soins

Le manque de temps, c'est une autre difficulté à laquelle doivent faire face ces psychologues. En conséquence, la "qualité du soin s'effrite en premier", s'alarme Nathalie. Cette psychologue, qui pratique depuis 23 ans dénonce le "démantèlement des soins". Une situation qui est "alarmante", alors que les patients deviennent de plus en plus "vulnérables dans un contexte anxiogène aujourd'hui." Cette professionnelle de santé fait face à un afflux de patients, des effet post-covid, tels que la séparation, l'isolement, les pertes d'emploi etc.