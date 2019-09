Colère des riverains du centre-ville de Nancy réveillés au chant du coq

Nancy, France

Quand le chant du coq dérange tout un quartier du centre-ville de Nancy déjà régulièrement perturbé par les clients de deux boites de nuit riveraines. Quatre coqs bruyants depuis le début de l’été et dénoncés par un collectif de voisins qui ne supportent plus les chants "qui résonnent" de ce poulailler urbain au fond d'un jardin.

Propriétaire déjà bruyant

Une quinzaine de riverains excédés par les chants matinaux -dès 5 heures du matin- qui durent toute la journée depuis plusieurs mois. Les voisins ont lancé une pétition avec une quinzaine de signatures et parlent de chants "déréglés", alors que d’autres évoquent "la goutte d’eau" pour un propriétaire "déjà bruyant".

Les fêtards dans la rue, les coqs dans le jardin

Les riverains ont vu une quinzaine de poussins grandir et côtoient aujourd’hui un poulailler avec quatre coqs et cinq poules au milieu des jardins. Les nuisances sonores ont été signalées auprès du service de l'urbanisme de la ville de Nancy dans ce quartier bruyant entre deux discothèques et la gare de Nancy, rue de la Commanderie. Dans le quartier, on se plaint autant des fêtards qui sortent de boite de nuit et renversent les poubelles que des coqs au fond du jardin.

Reportage radio à Nancy où les coqs donnent de la voix. Copier

La ville de Nancy indique, ce lundi 9 septembre, qu'elle a pris rendez-vous avec le propriétaire de ces gallinacées pour lui "rappeler ses obligations dans le cadre d'un tel élevage et notamment la distance minimale à respecter par rapport aux habitations". Ce rendez-vous aura lieu "dans les prochains jours" précise la mairie qui ajoute qu'elle "appliquera le règlement sanitaire départemental émis par la préfecture".

Le propriétaire n’a pas souhaité s’exprimer sur le bruit et l'agitation que suscite son poulailler où les coqs chantent toute la journée.