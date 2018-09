Chamonix, France

Y aura-t-il vraiment l'été prochain un quota d'alpinistes autorisés à grimper au sommet du Mont-Blanc par la voie normale, celle emprunter chaque saison par plus de douze mille personnes?

Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex l'affirme, au terme d'une réunion autour du préfet de Haute-Savoie, à laquelle participait entre autres le président du SNGM, le syndicat des guides de montagne.

"Oui pour limiter l'accès, mais en allongeant la durée de la période d'ascension" Christian Jacquier, président du Sngm Copier

L'instauration sur la voie normale, la plus fréquentée avec plus de douze mille alpinistes chaque saison estivale, d'un permis d'ascension pour le sommet du Mont-Blanc, suscite de vives réactions et questions. Les explications de Marie Ameline

"C'est inadmissible de ne pas avoir organisé une concertation globale sur la fréquentation du massif" reproche le maire de Chamonix Eric Fournier au préfet de Haute-Savoie Copier

Sollicité pour confirmer la déclaration de Jean-Marc Peillex, le préfet de Haute-Savoie,Pierre Lambert précise ce mardi soir:

"D’une manière ou d’une autre, il s’agit bien de mettre en place une déclaration de passage devant faire l’objet d’un contrôle sur les points d’entrée et de passage de l’itinéraire, comprenant l’indication du « parcours » de l’ascensionniste : - dans le cas majoritaire ou il comprend une ou deux nuitées, les preuves de ces réservations auprès des hébergeurs possibles ; - dans le cas des plus aguerris, un engagement sur l’honneur de capacité à réaliser l’ascension sans nuitée Ce dispositif devra faire l’objet de contrôles sur les points stratégiques du parcours par des personnels habilités, qu’ils soient de l’État ou de la commune, et de sanctions appropriées et dissuasives. La mise en œuvre de ces pistes de travail doit encore faire l’objet de réflexions sur les plans juridiques et pratiques. La question des effets induits sur d’autres itinéraires d’accès au Mont-Blanc sera notamment étudiée"- Pierre Lambert, préfet de Haute-Savoie.